Ντ. Μπακογιάννη: Αν ο Σαμαράς θέλει να επιλέξει τον δρόμο που διάλεξε ο Τσίπρας, με γεια του και χαρά του

Την απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση για το βιβλίο του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, σχολίασε η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας την Πέμπτη στο Mega, τονίζοντας ότι στην παρουσίαση «ήταν το όλον της ΝΔ».

«Δυσκολεύεται πάρα πολύ να είναι μέσα σε αυτό το κλίμα ο κ. Σαμαράς, ήταν ένα κλίμα πολύ ωραίο», είπε αρχικά η κα Μπακογιάννη προσθέτοντας ότι «σε τελική ανάλυση ο κ. Σαμαράς αν θέλει να επιλέξει τον δρόμο που διάλεξε ο Τσίπρας, με γεια του με χαρά του».

Η ίδια, μάλιστα, εκτίμησε ότι ο πρώην πρωθυπουργός ότι «έχει κόψει καιρό τις γέφυρες με τη ΝΔ.»

Ερωτηθείσα, δε, αν γίνονται προσπάθειες επαναπροσέγγισης με τον κ. Σαμαρά, η Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε «δεν το ξέρω, δεν είμαι στην κατηγορία αυτών που προσπαθούν γι' αυτό, και πέραν αυτού δεν ξέρω αν γίνονται και δεν ξέρω αν θέλει».

Όσον αφορά τη φημολογία περί ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, η βουλευτής της ΝΔ απάντησε: «Δεν ξέρω αν θα το τολμήσει, είναι μεγάλη απόφαση για τον ίδιο πρώτον γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τσίπρας θα έχει μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι ο Σαμαράς σε ενδεχόμενο κόμμα, κάτι που δεν μπορεί να μην δημιουργεί δεύτερες σκέψεις. Δεύτερον η παράταξη αυτή έχει αντανακλαστικά σταθερότητας εδώ και πολλά χρόνια, είναι μια παράταξη που στα δύσκολα συσπειρώνεται».

Και πρόσθεσε πως «κάθε στέλεχος που φεύγει από μια παράταξη είναι απώλεια».

«Το έχει ξανακάνει, δεν είναι η πρώτη φορά αλλά συνήθως η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται εύκολα και όταν επαναλαμβάνεται αυτό γίνεται ως φάρσα», είπε η κα Μπακογιάννη για τον πρώην πρωθυπουργό.

Επίσης, με αφορμή την επιστροφή Κυριαζίδη στη ΝΔ, η κυρία Μπακογιάννη σχολίασε «στην πολιτική δεν είναι ποτέ μόνιμα τα πράγματα, παράδειγμα ο κ. Σαμαράς. Έρχεται, φεύγει, έρχεται, φεύγει».

«Ο Τσίπρας θα κάνει αρχηγικό, κεντροαριστερό κόμμα και θα “χτυπήσει” πολύ ΠΑΣΟΚ»

Για το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Α. Τσίπρα η κ. Ντόρα Μπακογιάννη τόνισε: «το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένα όργανο στο οποίο είμαστε λίγο «εκτός μόδας», γιατί εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με τα ανθρωπινά δικαιώματα, με το διεθνές δίκαιο κτλ. είναι πολλά κόμματα. Η ελληνική ομάδα, είμαστε στην πλειοψηφία από την ΝΔ, και πολύ καλή δουλειά κάνουν οι κ.κ. Παπανδρέου και Μάντζος από τους σοσιαλιστές. Και στην Αριστερά είναι ο Τσίπρας. Όταν έχουμε θέματα τα οποία άπτονται εθνικού ενδιαφέροντος είναι λογικό να δίνουμε την «μάχη» από κοινού. Σε πολλά θέματα διαφωνούμε όμως».

Και σημείωσε χαρακτηριστικά αναφορικά με τον Αλ. Τσίπρα: «Είναι πασιφανές ότι αυτό που θεωρούσε ο Τσίπρας ότι ήταν το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι, ήταν αδύνατο να συμφωνήσουν σε τίποτα μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Απόδειξη ότι έγιναν 10 κομμάτια. Άρα αυτό το πείραμα δεν θα το ξανακάνει. Θα κάνει ένα καθαρά αρχηγικό κόμμα, στο οποίο όποιος συμφωνεί μαζί του θα είναι και οποίος δεν συμφωνεί θα φεύγει ή δεν θα τον πάρει από την αρχή. Αυτό είναι πρόβλημα για τους συνάδελφους του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα με τον Τσίπρα δεν είναι το οργανωτικό αλλά το πολιτικό. Με τι αξιοπιστία θα έρθει στους Έλληνες και θα τους πει ότι «την μια φορά σας είπα όλα αυτά και έκανα τα αντίθετα, αλλά τώρα αυτά που θα σας λέω, μπορούν να γίνουν». Είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω θα κάνει προσπάθεια να κάνει ένα κεντροαριστερό κόμμα. Γι΄αυτό έχει εκνευρισμό το ΠΑΣΟΚ γιατί αδιαμφισβήτητα θα «χτυπήσει» πολύ ΠΑΣΟΚ».