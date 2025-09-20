Ν. Χαρδαλιάς από τον Άγιο Δημήτριο: Με σχέδιο και συνέργειες προχωρούμε σε έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα

Η πορεία των έργων, ύψους 4,85 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτούνται από την περιφέρεια Αττικής στον δήμο Αγίου Δημητρίου, απασχόλησε τη συνάντηση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά με τον δήμαρχο Στέλιο Μαμαλάκη κατά την επίσκεψη του πρώτου στην περιοχή.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των περιοδειών και στους 66 δήμους της περιφέρειας, που έχει ξεκινήσει ο περιφερειάρχης, με την παρουσία της αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Τζίνα Αδαμοπούλου, της ειδικής γραμματέως Έλενας Ράπτη και στελεχών του δήμου.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την κοινωνική συνοχή και την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων, με την υλοποίηση έργων συνολικής δαπάνης 4,85 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα συζητήθηκε:

Η δημιουργία συλλεκτήρα ομβρίων υδάτων στην οδό Λιδωρικίου -έργο, ύψους 1,63 εκατ. ευρώ από πόρους του ΠΕΠ «Αττική 2021 - 2027»- που θα προκηρυχθεί μέχρι τον Νοέμβριο με χρόνο περαίωσης στα μέσα του 2027.

Η ανακατασκευή της γέφυρας επί της οδού Δράμας, προϋπολογισμού 560.000 ευρώ με πόρους του Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τοπική στένωση του υποκείμενου ρέματος. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της μελέτης διευθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης και κατά προτεραιότητα θα δημοπρατηθεί τον επόμενο μήνα.

Ο βρεφονηπιακός σταθμός «Κυριάκος Καράμπαμπας», προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ από το ΠΕΠ «Αττική 2021 - 2027». Αφορά στην ανέγερση διώροφου κτίσματος συνολικής επιφάνειας 173 τ.μ., σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε στον δήμο.

Ενεργειακές παρεμβάσεις σε σχολικά κτήρια που χρηματοδοτήθηκαν από την περιφέρεια με 1,15 εκατ. ευρώ και αφορούν στο 5ο, 9ο, 13ο και 21ο Δημοτικό Σχολείο.

Για επέκταση των παρεμβάσεων στη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου ο κ. Χαρδαλιάς εξέφρασε την πρόθεση της περιφέρειας να συμβάλει στη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων εφόσον προηγηθεί η σχετική μελέτη προκειμένου, όπως είπε, «να δοθεί οριστικό τέλος στα ζητήματα που ταλαιπωρούν τους οδηγούς και τους κατοίκους της περιοχής».

«Ο Νότιος Τομέας είναι για εμάς μεγάλο στοίχημα. Γι' αυτό είμαστε αποφασισμένοι, να δίνουμε καθημερινά τον καλύτερό μας εαυτό, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι πολίτες δικαιώνεται» υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Με τον δήμαρχο και φίλο Στέλιο Μαμαλάκη έχουμε σχεδιάσει συγκεκριμένα έργα - κάποια είναι ήδη σε εξέλιξη - τα οποία θα τρέξουν με πιο γρήγορους ρυθμούς. Στόχος μας είναι όλα όσα έχουμε δεσμευτεί να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στη θητεία μας, όχι την τελευταία στιγμή πριν από τις εκλογές, αλλά έγκαιρα, ώστε να τα χαρούν και να τα χρησιμοποιήσουν οι πολίτες. Δεν μένουμε στα λόγια, συνεχίζουμε με έργα που αλλάζουν ζωές, με έργα ουσίας για τους πολίτες. Με σχέδιο, αποφασιστικότητα και συνεργασία με τους δήμους, δίνουμε λύσεις σε χρόνια προβλήματα. Χτίζουμε βήμα-βήμα την Αττική που αξίζουμε».

Από την πλευρά του, ο κ. Μαμαλάκης εκφράζοντας την εκτίμησή του προς τον περιφερειάρχη, δήλωσε: «Για εμάς ο Νίκος Χαρδαλιάς δεν είναι απλός επισκέπτης, εδώ είναι το σπίτι του και έχει δείξει από την πρώτη στιγμή την πρόθεσή του να στηρίξει και να βοηθήσει τον δήμο μας, έναν δήμο που δεν ξεκινά από τις ίδιες αφετηρίες με τους γειτονικούς. Με τη δική του συμβολή καταφέρνουμε να προχωρήσουμε έργα με έναν στόχο: την ανάπτυξη της πόλης μας».