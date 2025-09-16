Νίκη: Εκτός Εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ ο Ν. Βρεττός - Παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας για διαγραφή

Η Νίκη ανακοίνωσε ότι αποσύρει τον βουλευτή της Νίκο Βρεττό και τον παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος με το ερώτημα της διαγραφής.

Σε σχετική ανακοίνωση του κόμματος αναφέρεται πως η απόφαση ελήφθη «μετά την αυθαίρετη πρωτοβουλία του να υποστηρίξει την πρόταση της ΝΔ για τη θέση του Προέδρου» και τις σχετικές επεξηγηματικές δηλώσεις του ότι το έκανε «"γιατί η ΝΔ έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής"».

Η ανακοίνωση της Νίκης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «με απόφαση του Βουλευτηρίου της Νίκης ο κ. Βρεττός απομακρύνεται από την Εξεταστική Επιτροπή του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τη σημερινή αυθαίρετη πρωτοβουλία του να υποστηρίξει την πρόταση της ΝΔ για τη θέση του Προέδρου και τις σχετικές επεξηγηματικές δηλώσεις του ότι το έκανε "γιατί η ΝΔ έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής"».

Επίσης, σημειώνει ότι «για την ανωτέρω συμπεριφορά του, κινείται άμεσα η οριζόμενη από το Καταστατικό διαδικασία, για παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το αίτημα της διαγραφής, καθώς η από μέρους του αγνόηση της γραμμής του Κινήματος σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα έρχεται να προστεθεί σε συνέχεια προηγούμενων διαφοροποιήσεών του το τελευταίο διάστημα σε κρίσιμα νομοσχέδια και θέματα που αντιμετώπισε...»