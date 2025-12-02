Ο Ανάλγητος

Το παν στη Ζωή είναι η μεγαλοψυχία. Να μην είναι κάποιος μικρόψυχος. Να συγχωράει. Να έχει μεγάλη καρδιά. Να μην παρασύρεται και χαλιέται από τις μικρότητες και τις κακίες του κόσμου. Φανταζόμαστε ότι σε αυτό το πνεύμα θα παραστεί ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σε εκδήλωση της εφημερίδας Δημοκρατία για τα 15 χρόνια έκδοσής της. Νερό και αλάτι από τον κ. Βενιζέλο, για όσους τον κρέμασαν στα μανταλάκια για το… σκάνδαλο Novartis. Περασμένα ξεχασμένα. Πάμε για άλλα! Καλημέρα!

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο διαπρεπής συνταγματολόγος, άλλοτε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συγκυβερνήτης στην κυβέρνηση Σαμαρά, θα συμμετέχει στις 8 Δεκεμβρίου μαζί με τον Κώστα Καραμανλή σε εκδήλωση της εφημερίδας Δημοκρατία για τα 15 χρόνια έκδοσης της εφημερίδας. Όχι, η καλή εφημερίδα δεν φώναξε στην ίδια εκδήλωση ως ομιλητές τον Γιάννη Στουρνάρα, ούτε τον Ανδρέα Λοβέρδο, ούτε καν τον Παναγιώτη Πικραμένο, ούτε άλλο θύμα της υπόθεσης Novartis. Φανταζόμαστε ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο άνθρωπος που έχει σημαδέψει με τις πράξεις του τον χώρο του πολιτικού Κέντρου, θα τοποθετηθεί δημόσια στην εκδήλωση για την σκευωρία της Novartis και για τη στάση που κράτησε σε αυτήν η εφημερίδα. Το πιο λογικό θα είναι να ζητήσει μια δημόσια συγγνώμη απ’ όσους τον κρέμασαν στα μανταλάκια. Ή όχι;

Σε όσους έχουν ασθενή μνήμη, μεταξύ των οποίων αποκλείεται να είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, να θυμίσουμε δύο σχετικά πρόσφατα άρθρα της εφημερίδας για την Novartis. Όχι παλαιότερα, τότε που ο Αλέξης Τσίπρας, έλεγε το «θα τους τελειώσουμε ή θα μας τελειώσουν» και ο Μίμης, ο γνωστός Μίμης, διαφέντευε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Στις 11 Απριλίου του 2022 σε άρθρο της εφημερίδας ο συντάκτης υποστήριζε ότι υπάρχει ένα άτυπο «κόμμα Novartis», το οποίο ενορχήστρωσε και συνεχίζει να ενορχηστρώνει τις διώξεις. Κι ότι από το 2018 το κόμμα αυτό οργάνωσε την επίθεσή του και ότι ο ίδιος ο κ. Βενιζέλος «ετοίμαζε όλο το νομικό σχέδιο για τη δίωξη προστατευόμενων μαρτύρων και εισαγγελέων». Σε άρθρο της 25ης Ιουνίου του 2021 τον εντάσσει στους «γνωστούς» πολιτικούς που, κατά την εφημερίδα, αποτελούσαν το μπλοκ που πίεζε κατηγορούσε για «σκευωρία» και παρενέβαινε στη Δικαιοσύνη. Στο ίδιο σημείο τον παραθέτει μαζί με Σαμαρά και Στουρνάρα. Έγραφε χαρακτηριστικά «οι γνωστοί Σαμαράς, Βενιζέλος, Στουρνάρας» ως μέρος του «κόμματος Novartis». Οπότε; Το ερώτημα είναι αν ο κ. Βενιζέλος παραμένει για την καλή εφημερίδα μέλος του κόμματος Novartis και αν εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι ο κ. Βενιζέλος ετοίμαζε το νομικό πλαίσιο για τις… διώξεις προστατευόμενων μαρτύρων και εισαγγελέων. (τα αποσπάσματα από τα άρθρα επιλέχτηκαν από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Άτιμο πράγμα! Δεν σε αφήνει να ξεχάσεις).

Μόλις προχτές μάθαμε για τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που υπήρχαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς των προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis. Η είδηση αυτή πέρασε προφανώς απαρατήρητη. Περασμένα ξεχασμένα. Νερό και αλάτι. Να υποθέσουμε ότι στο πλαίσιο της συμφιλίωσης ο κ. Βενιζέλος, θα χαιρετήσει θερμά στην εκδήλωση, εφόσον παραβρεθούν, τον κύριο Μίμη και την κα Θάνου. Νομίζω ότι έχει προηγηθεί, έχει ανοίξει τον δρόμο προς αυτήν την κατεύθυνση ο κ. Σαμαράς. Και πάλι από το βήμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Πώς το είχε πει ο κ. Σαμαράς; Ότι θα το πήγαινε μέχρι το… τέλος. Και το πήγε. Το τερμάτισε…

Σήμερα το κατώφλι του Μαξίμου θα περάσει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος...

Η σταθερή εξωτερική πολιτική και η αποτρεπτική ισχύς της χώρας δημιουργούν εκνευρισμό στη γείτονα. Οι Τούρκοι έχουν ξεσαλώσει, καθώς με πρωτοσέλιδό τους χτύπημα κάνουν επίθεση στον Νίκο Δένδια. Τι είπε και... ξεσήκωσε τους γείτονες; Πώς με την Ασπίδα του Αχιλλέα θα προστατευτούν τα νησιά της Ελλάδας. Αυτονόητο εν ολίγοις...

Είχαν μάθει στις Πρέσπες και στις κουμπαριές...

Την Πέμπτη θα πατήσει το πόδι της στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Μαθαίνω πως έχουν κλειστεί αρκετές συναντήσεις με τη δραστήρια πρέσβη. Κρατήστε πως η ατζέντα της κρύβει εκπλήξεις για τη Βόρεια Ελλάδα. Εκπλήξεις, λέγω πάλι και με έμφαση.

Η απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ να αυξήσουν τις αποδοχές των στελεχών έφερε (και λογικά) αντιδράσεις. Όπως μαθαίνω ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με το που έμαθε την απόφαση, πρωί πρωί, έστειλε τελεσίγραφο για να παρθεί πίσω. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στην ανακοίνωση της εταιρείας πως παγώνουν οι αυξήσεις. Η λογική πίσω από την ενίσχυση των μισθών έχει να κάνει με την προσέλκυση καλών στελεχών από την αγορά. Ορθά σκεπτόμενος ο Πιερρ ζήτησε πρώτα να αναδιαρθρωθεί η εταιρεία και να μετασχηματιστεί και μετά να υπάρξει η οποιαδήποτε προσπάθεια για να έρθουν στελέχη από την αγορά. Εκείνοι που δεν σκέφτηκαν ορθά ήταν τα στελέχη της εταιρείας.

Η ακροβασία του Νίκου Ανδρουλάκη, μεταξύ του νεοαυριανισμού και του νεοτσιπρισμού μετατρέπει καθημερινά το ΠΑΣΟΚ σε ιδανικό αυτόχειρα. Ιδού πώς διαφήμισε την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση: «Λέω στον ελληνικό λαό: Νιώθετε ότι δεν περνάτε καλά και θέλετε καλύτερες μέρες;… Είμαι εδώ να αγωνιστώ για αυτά…».

Δεν ξέρω αν αυτό είναι χειρότερο από το γεγονός ότι προσπαθεί να χτίσει ένα αφήγημα ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει τέτοια «εγκληματική ζημιά» στη χώρα που δεν θα έπρεπε να του επιτρέπεται να κυκλοφορήσει στο Σύνταγμα. Το κάνει δε με μια χθόνια διατύπωση. «… Εάν τη ζημιά που έχουν κάνει στη χώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Αλέξης Τσίπρας, την είχα κάνει εγώ, δεν θα μπορούσα να πιω καφέ στο Σύνταγμα».

Το τι και ποιους νομιμοποιεί με αυτό τον τρόπο, ο κ. Ανδρουλάκης το γνωρίζει άριστα. Τους βάζει ένα στόχο στην πλάτη ενώ ο ίδιος φωνάζει «εγώ δεν έχω κυβερνήσει ούτε λεπτό». Κάτσε βρε Νίκο! Όταν ήταν κυβέρνηση ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο, εσύ σε ποιο κόμμα ήσουν;

Ο Ανάλγητος