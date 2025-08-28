Νέο επεισόδιο αντισημιτισμού στην Κρήτη: Διαδηλωτές με πανό υπέρ της Παλαιστίνης μπροστά στο κρουαζιερόπλοιο Crown Iris (pics)

Νέο περιστατικό αντισημιτισμού σημειώθηκε την Πέμπτη στη χώρα μας, αφού λίγο μετά τις 12:00 στο λιμάνι του Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση φορέων με παλαιστινιακές σημαίες, με αφορμή τον κατάπλου του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, το οποίο μετέφερε περίπου 1.600 επιβάτες.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, από νωρίς το μεσημέρι, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην είσοδο εκτός του λιμανιού, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά των επιχειρήσεων στη Γάζα.

Οι ισραηλινοί τουρίστες απομακρύνθηκαν από την ανατολική πύλη με τουριστικά λεωφορεία, ώστε να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, ενώ ορισμένοι κατευθύνθηκαν πεζοί προς το κέντρο της πόλης.

Η παρουσία της αστυνομίας και του λιμενικού είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη, με τα δύο σώματα να έχουν σχηματίσει έναν «ασφυκτικό κλοιό ασφαλείας» γύρω από το λιμάνι. Στα μέτρα συμμετέχουν διμοιρίες της ΕΛ.ΑΣ., η ομάδα ΔΙ.ΑΣ., καθώς και κλιμάκια της ΟΠΚΕ και του Λιμενικού. Στόχος είναι να αποφευχθεί η επανάληψη των επεισοδίων που είχαν σημειωθεί τον Ιούλιο στον Άγιο Νικόλαο, όταν το ίδιο πλοίο είχε αγκυροβολήσει εκεί και οι διαμαρτυρίες κατέληξαν σε προσαγωγές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Λιμενική Αστυνομία και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησαν αυστηρούς ελέγχους σε όσους επιχειρούσαν να εισέλθουν στον περιφραγμένο χώρο του λιμανιού, εμποδίζοντας έτσι τη διείσδυση οποιουδήποτε από το συγκεντρωμένο πλήθος.

Την ώρα που το κρουαζιερόπλοιο έδενε στην προβλήτα, διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί σε λόφο απέναντι από το λιμάνι ανήρτησαν παλαιστινιακές σημαίες και άναψαν καπνογόνα.

Το Crown Iris έχει προγραμματισμένο απόπλου για τις 10 το βράδυ, με επόμενο σταθμό τον Άγιο Νικόλαο.

Πριν από λίγη ώρα υπήρξαν μικροεντάσεις, χωρίς κάτι να ξεφεύγει από τον έλεγχο, στο κέντρο του Ηρακλείου, ανάμεσα σε διαδηλωτές και την αστυνομία. Μάλιστα στην παραλιακή έξω από την Αποκεντρωμένη, έγινε μικρή έκτασης χρήση χημικών από τα ΜΑΤ, κατά διαδηλωτών. Να σημειωθεί πως σε κοντινή απόσταση βρίσκονταν Ισραηλινοί τουρίστες που περπατούσαν στον δρόμο.

Οι διαδηλωτές βρίσκονται αυτήν την ώρα έξω από τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, όπου και παραμένουν στο σημείο.