Νέο αυτογκόλ Ανδρουλάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο γνωστό μοτίβο της αναπαραγωγής δημοσιευμάτων χωρίς διασταύρωση των στοιχείων και απόκρυψης κρίσιμων εξελίξεων επιδίδεται για άλλη μία φορά το ΠΑΣΟΚ. Σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υιοθέτησε άκριτα το δημοσίευμα του Βήματος, χωρίς να λάβει υπόψη του τις διαψεύσεις του Μάξιμου Σενετάκη.

Ειδικότερα το δημοσίευμα του «Βήματος» μιλάει για απομάκρυνση του Μάξιμου Σενετάκη, καθώς «φέρεται να ενημερώθηκε ότι δεν συμπεριλήφθηκε στην κυβέρνηση του Ιουνίου του 2024 λόγω της επικοινωνίας του με στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία ήρθε σε γνώση του Μεγάρου Μαξίμου».

Μάλιστα στο ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται πως «δημοσιεύματα αναφέρονται στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη ως τον άνθρωπο που ενημέρωσε Μπουκώρο και Σενετάκη για τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. αλλά κανείς δεν τον κατονομάζει επισήμως».

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του ρεπορτάζ ήρθε η διάψευση από τον ίδιο τον κ. Σενετάκη που σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει: «Αναφορικά με δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής που σχετίζει τη «δυσεξήγητη απομάκρυνσή» μου από το κυβερνητικό σχήμα τον Ιούνιο του 2024 με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνει ότι κατά τις συζητήσεις που είχα και προφανώς διατηρώ με την Προεδρία της Κυβέρνησης, ουδέποτε ζήτησα εξηγήσεις, ούτε ενημερώθηκα για το επίμαχο ζήτημα».

Ο κ. Ανδρουλάκης συνεχίζει το κυνήγι μαγισσών και την προσπάθεια να πληγεί ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της στοχοποίησης του στενού του συνεργάτη, Γιώργου Μυλωνάκη. Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη.

Ο πρόεδρος του @pasok @androulakisnick επικαλέστηκε πριν λίγο στο @MegaTvOfficial χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας @tovimagr που αναφέρεται στον βουλευτή της @neademokratia @maxsenetakis για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Ξέχασε βέβαια να αναφέρει τη διάψευση του ίδιου του βουλευτή.… pic.twitter.com/hKxbtKHX2k — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) October 13, 2025

Τα αυτογκόλ του ΠΑΣΟΚ

Το ερώτημα που αναδύεται είναι γιατί διάφοροι κύκλοι επιμένουν στο ίδιο έργο και να «αποκαλύπτουν» πληροφορίες που στη συνέχεια διαψεύδονται πανηγυρικά.

Χρήσιμα εργαλεία σε αυτήν την προσπάθεια κατασκευής ενόχων είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας. Ζητούσαν την παραίτηση του κ. Μυλωνάκη «πατώντας» πάνω στην κατάθεση του κ. Σαλάτα. Ωστόσο, η πραγματικότητα διέψευσε το ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα ο κ. Σαλάτας στην κατάθεσή του ανέφερε ότι μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον Μάιο του 2025, όταν στελέχη των διωκτικών αρχών είχαν πραγματοποιήσει έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατήγγειλαν παρεμπόδιση της έρευνας από στελέχη του Οργανισμού, του τηλεφώνησε ο κ. Μυλωνάκης και του διαβίβασε ότι θα πρέπει να συνεργαστεί με τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς.

Αυτό που γίνεται εύκολα αντιληπτό είναι πως ο κ. Μυλωνάκης όχι μόνο δεν παρενέβη στο έργο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων αλλά αντίθετα ζήτησε από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να συνεργαστεί μαζί τους προκειμένου να ερευνήσουν την υπόθεση των επιδοτήσεων.

Και τότε δημοσιεύματα, όπως και σήμερα, προσπαθούσαν να εμπλέξουν το Μαξίμου στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το μεγάλο ερώτημα είναι έως πότε θα συνεχίζεται το κυνήγι μαγισσών και η κατάρρευση των σχετικών αφηγημάτων από την ίδια την πραγματικότητα.