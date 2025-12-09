Νέες αιχμές Καμμένου κατά Σαμαρά: Γιατί με κοιτάει έτσι, ξέρει αυτός

Ο Πάνος Καμμένος άφησε εκ νέου αιχμές κατά του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή μια φωτογραφία από τη χθεσινή εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία».

Σχολιάζοντας την εικόνα, στην οποία φαίνεται να δίνει χειραψία στον Κώστα Καραμανλή ενώ ο κ. Σαμαράς παρακολουθεί από κοντινή θέση, ο κ. Καμμένος έγραψε: «Γιατί με κοιτάει έτσι ο Σαμαράς; Ξέρει αυτός …..».

Γιατί με κοιτάει έτσι ο Σαμαράς 😂 ξέρει αυτός ….. pic.twitter.com/uIEOTibR5X — Panos Kammenos (@PanosKammenos) December 9, 2025

Αν και το σχόλιο μπορεί να ερμηνευτεί ως χιουμοριστικό, έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης έντονης κριτικής του κ. Καμμένου προς τον πρώην πρωθυπουργό. Είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι «Ξέρετε, το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή και είναι ο Αντώνης Σαμαράς που ανέτρεψε 1993 τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τώρα επανέρχεται να κάνει το ίδιο. Δεν μπορεί αυτός που παρέδωσε τη ΝΔ στο ΠΑΣΟΚ να λέει για σημιτικό μόρφωμα».

Ο κ. Καμμένος υποστήριξε επίσης ότι «ο Σαμαράς προσπαθεί να εξουδετερώσει οποιαδήποτε δύναμη είναι δεξιά της ΝΔ, π.χ. η επίθεση κατά της κυρίας Καρυστιανού είναι απίστευτη. Κάποια συμφέροντα χρησιμοποιούν τον Σαμαρά για να ελέγξουν τη σημερινή κυβέρνηση ή να εκτελέσου τις όποιες δυνάμεις επιχειρούν να αναπτυχθούν. Με το που βγήκε μέτρηση όπου η Καρυστιανού ήταν με τριπλάσια ποσοστά από τον Σαμαρά, βγήκε ο Καραχάλιος σε 3 συνεντεύξεις στο ίδιο κανάλι με τον Αντώνη Σαμαρά για να τα βάλουν με μια μητέρα που έχασε το παιδί της»