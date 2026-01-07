Νέα παρέμβαση Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα: Αυτόφωρο και διώξεις για παρεμπόδιση συγκοινωνιών

Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, προκαλούν τα αγροτικά μπλόκα που στήνονται σε διάφορα σημεία της χώρας.

Με παραγγελία του προς τους εισαγγελείς Εφετών, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητά την άμεση παρέμβασή τους για τα μπλόκα και τους αποκλεισμούς δρόμων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων.

Ειδικότερα, ζητά να διαπιστωθεί η τέλεση αδικημάτων διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας και παραβάσεων του ΚΟΚ, λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού δρόμων και της κατάληψης του οδοστρώματος από συμμετέχοντες στις αγροτικές κινητοποιήσεις, πράξεις που θεωρούνται τελούμενες κατ’ εξακολούθηση, να ταυτοποιηθούν οι υπαίτιοι, να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος τους και να παραπεμφθούν στο αρμόδιο δικαστήριο, κατά περίπτωση με αυτόφωρη ή τακτική διαδικασία.

Ολόκληρη η παραγγελία του κ. Τζαβέλλα προς τους εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδίκών της χώρας έχει ως εξής:



«Υπενθυμίζουμε τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 9757/09-12-2025 σχετική παραγγελία μας και παρακαλούμε, για την άμεση παρέμβασή σας, με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, στα πλαίσια άσκησης της κατ’ άρθρο 29 § 1 στοιχ. δ’ του Ν. 4938/2022, λειτουργικής αρμοδιότητάς σας, με σκοπό, αφενός τη βεβαίωση εγκλημάτων διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους, με πρόθεση, με την τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις (άρθρο 290 § 1 του ισχύοντος ΠΚ), αλλά και της παράβασης του άρθρου 38 § 15 του Ν. 5209/2025 («Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας»), σε συνδυασμό με 292 § 1 του ΠΚ, που φέρονται τελούμενες, εξακολουθητικά, δια του συνεχιζόμενου αποκλεισμού της κυκλοφορίας οχημάτων, σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδούς και της συνεχιζόμενης κατάληψης, με οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε λόγο, μέρους ή ολοκλήρου του οδοστρώματος των εθνικών, επαρχιακών, και δημοτικών ή κοινοτικών οδών, δια των οποίων διεξάγεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων και μη οχημάτων, από συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας και αφετέρου, την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών αυτών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως».

Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Δεκεμβρίου ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας έστειλε οδηγίες στους Εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας, αναφορικά με τις πρόσφατες κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων, οι οποίες προκαλούν σοβαρές διαταράξεις της συγκοινωνίας, καλώντας τους να τόσο τους ίδιους, όσο και στις αστυνομικές αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε αυτεπάγγελτες ενέργειες για κάθε πράξη που παρακωλύει τις συγκοινωνίες ή απειλεί κρίσιμες υποδομές, υπενθυμίζοντας ότι οι σχετικές παραβάσεις συνιστούν αυτόφωρα αδικήματα και ότι οι υπάλληλοι που δεν εφαρμόζουν τον νόμο αντιμετωπίζουν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες.