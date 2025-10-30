Νέα έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιούν σήμερα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας του «ελληνικού FBI».

Σύμφωνα με πληροφορίες η έφοδος πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διεξάγεται από την ΕΛΑΣ για την υπόθεση.

Μαζί με τα στελέχη της οικονομικής αστυνομίας βρίσκονται και αστυνομικοί από τη Δίωξη Εγκληματολογικών Ερευνών.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στόχος της νέας έρευνας στον ΟΚΕΠΕΠΕ είναι το αρχείο των αιτήσεων για επιδοτήσεις που υποβλήθηκαν το 2025.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από αυτή την νέα συλλογή στοιχείων φιλοδοξούν οι Αρχές να εντοπίσουν τυχόν πρόσθετες επιβαρυντικές παράνομες δραστηριότητες από εμπλεκόμενους και ήδη κατηγορούμενους υφιστάμενων υποθέσεων που έχουν ήδη εξιχνιασθεί ή τυχόν πρόσθετα τεκμήρια για τυχόν νέους εμπλεκόμενους και υποθέσεις.

Ψηφιακά αρχεία, σκληροί δίσκοι και φάκελοι θα μεταφερθούν εκ νέου στα εγκληματολογικά εργαστήρια και στην Οικονομική Αστυνομία όπου θα συνεχιστεί η περαιτέρω ανάλυση για την εύρεση στοιχείων σχετικών με το σκάνδαλο επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η εν λόγω έρευνα έρχεται λίγες μέρες μετά την έφοδο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) τη Δευτέρα 13/10, στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να ελέγξει τις πληρωμές του οργανισμού για τη δωδεκαετία 2014-2025.

Τότε με απαίτηση της OLAF όλο το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε τεθεί στη διάθεση του κλιμακίου της, προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος, σύμφωνα με πληροφορίες από τον ελληνικό οργανισμό.