Η Νέα Δημοκρατία καταδίκασε «τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Βουλευτού Χανίων Σέβης Βολουδάκη» και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο.

Η ΝΔ επισημαίνει: «Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων».

Σ. Βολουδάκη: Βανδάλισαν το πολιτικό της γραφείο - «Δεν θα καταφέρουν να με φιμώσουν»

Τον βανδαλισμό του πολιτικού γραφείου της τα ξημερώματα και αναγραφή συνθημάτων ότι «έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με αυτούς που συγκαλύπτουν» κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής η υφυπουργός Μεταναάστευσης, Σέβη Βολουδάκη, τονίζοντας ότι «τέτοιες συμπεριφορές δεν θα καταφέρουν να με φιμώσουν».

«Από εδώ, το σπίτι της Δημοκρατίας, τέτοιου είδους συμπεριφορές -όχι πρώτη φορά- δεν θα καταφέρουν ούτε να με φιμώσουν ούτε να με κάνουν να πάψω να εκφράζω ιδέες και αντιλήψεις, γι’ αυτά που με εξέλεξαν οι πολίτες των Χανίων» ανέφερε η κ. Βολουδάκη, ζητώντας τον λόγο πριν από την έναρξη της δεύτερης συνεδρίασης της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η οποία επεξεργάζεται το νομοσχέδιο με τίτλο «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών-Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».

Την καταδίκη του περιστατικού, εκ μέρους των βουλευτών εξέφρασε, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής, Τάσος Μπαρτζώκας.



