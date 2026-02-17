ΝΔ: Τα fake news του ΣΥΡΙΖΑ για τον πληθωρισμό - Διαστρεβλώνουν τα στατιστικά

Η ΝΔ κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για διαστρέβλωση των στοιχείων σχετικά με τον πληθωρισμό, υποστηρίζοντας ότι προβάλλει επιλεκτικά δεδομένα ώστε να εμφανίσει την Ελλάδα ως «πρωταθλήτρια» ακρίβειας στην ευρωζώνη.

Επισημαίνει ότι, παρότι ο εναρμονισμένος δείκτης (HICP) ανήλθε στο 2,9% το 2025, ο εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή της

Ελληνική Στατιστική Αρχή διαμορφώθηκε στο 2,5%, αποτυπώνοντας πιο πιστά την πραγματική επιβάρυνση των νοικοκυριών. Τονίζεται επίσης ότι και οι δύο δείκτες υποχώρησαν σε σχέση με το 2024, άρα καταγράφεται αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Επιπλέον, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν πως η Ελλάδα δεν έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη.

Η ΝΔ ζητά η δημόσια συζήτηση να βασίζεται σε ακριβή δεδομένα και όχι σε διαστρεβλώσεις.

Αναλυτικά σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Η χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να παρουσιάσει την Ελλάδα ως «πρωταθλήτρια» πληθωρισμού στην ευρωζώνη, επικαλούμενη ποσοστό 2,9%. Πρόκειται περί επιλεκτικής χρήσης στοιχείων που δεν αποτυπώνει την πραγματική εικόνα.



Πράγματι, ο εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (HICP) διαμορφώθηκε στο 2,9% για το 2025. Ωστόσο, ο εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο οποίος είναι σταθμισμένος με βάση τις πραγματικές καταναλωτικές συνήθειες των ελληνικών νοικοκυριών και αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια την καθημερινή οικονομική πραγματικότητα, διαμορφώθηκε στο 2,5%.



Με απλά λόγια, ο πληθωρισμός που βίωσαν τα ελληνικά νοικοκυριά το 2025 ήταν 2,5%. Επιπλέον, τόσο ο εναρμονισμένος δείκτης όσο και ο εθνικός δείκτης παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση με το 2024, όταν ο HICP είχε διαμορφωθεί στο 3% και ο ΔΤΚ στο 2,7%. Η τάση παρουσιάζει αποκλιμάκωση και όχι κλιμάκωση πληθωρισμού, όπως επιχειρεί να παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ.



Ακόμη πιο εξόφθαλμα ψευδής είναι η αναφορά περί «υψηλότερου πληθωρισμού στην ευρωζώνη». Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το 2025 δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα δεν κατέχει την πρώτη θέση. Αντιθέτως, καταγράφει χαμηλότερο εναρμονισμένο πληθωρισμό από 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 8 χώρες της ευρωζώνης. Ο ισχυρισμός περί «θλιβερής πρωτιάς» δεν επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα και αγγίζει τα όρια της παραπληροφόρησης.



Η δημόσια συζήτηση για την ακρίβεια οφείλει να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή. Η διαστρέβλωση των επίσημων στατιστικών στοιχείων, όμως, δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή».