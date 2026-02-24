ΝΔ: Καταδικάζουμε τους βανδαλισμούς στο γραφείο της X. Αλεξοπούλου - Δεν εκφοβιζόμαστε από θρασύδειλους τραμπούκους

Ανακοίνωση εξέδωσε το πρωί της Δευτέρας η Νέα Δημοκρατία καταδικάζοντας τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού Αχαΐας Χριστίνας Αλεξοπούλου στην Πάτρα και καλώντας παράλληλα όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο.

Στην ανακοίνωσή της η ΝΔ κάνει λόγο για «θρασύδειλους τραμπούκους», αναφέροντας ότι «τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο της Βουλευτού Αχαΐας Χριστίνας Αλεξοπούλου στην Πάτρα και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο.



Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων».

Από τη μεριά του, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, μόλις πληροφορήθηκε την απαράδεκτη και φασιστική ενέργεια που σημειώθηκε στο πολιτικό γραφείο της κ. Χριστίνας Αλεξοπούλου στο κέντρο της Πάτρας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Καταδικάζω απερίφραστα και με αποτροπιασμό την άνανδρη επίθεση προς το πρόσωπο της βουλευτού Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χριστίνας Αλεξοπούλου. Το γεγονός ότι πρόκειται για την τρίτη φορά που το συγκεκριμένο γραφείο γίνεται στόχος βανδαλισμών καθιστά το περιστατικό ιδιαίτερα ανησυχητικό. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία και στρέφονται κατά της ελεύθερης πολιτικής δράσης και της ομαλής λειτουργίας του πολιτεύματος».

Σημειώνεται ότι επίθεση στο πολικό γραφείο της βουλευτού Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνας Αλεξοπούλου εξαπέλυσαν άγνωστοι δράστες. Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε απροσδιόριστο χρόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριημέρου και σήμερα έγινε η καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Όπως έχει προκύψει από τις έρευνες, οι άγνωστοι δράστες έφθασαν κάποια στιγμή έξω από το πολιτικό γραφείο της πρώην υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που βρίσκεται σε πολυκατοικία στο κέντρο της Πάτρας, και έριξαν κόκκινες μπογιές προκαλώντας φθορές στην εξωτερική πόρτα.

Αστυνομικοί της Κρατικής Ασφάλειας Πατρών μετέβησαν στο σημείο και πραγματοποίησαν έρευνες, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών.

Η ΔΕΕΠ Αχαΐας της ΝΔ καταδικάζει την επίθεση

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της ΝΔ καταδικάζει την επίθεση στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού Αχαΐας, Χριστίνας Αλεξοπούλου, κάνοντας λόγο, «για μια ακραία και θρασύδειλη πράξη πολιτικής βίας και εκφοβισμού που προσβάλλει τη Δημοκρατία και προσπαθεί να τρομοκρατήσει όσους υπηρετούν τις αξίες της».

Όπως προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση, «τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση στην πολιτική ζωή της χώρας και αποκαλύπτουν τον πανικό όσων αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τον δημόσιο διάλογο με επιχειρήματα».

Παράλληλα, η ΔΕΕΠ Αχαΐας τονίζει ότι «καταδικάζουμε κάθε μορφή πολιτικής βίας, από όπου κι αν προέρχεται», προσθέτοντας ότι «η Δημοκρατία οφείλει να προστατεύεται καθημερινά από όλους μας, με σεβασμό στους θεσμούς, τον διάλογο και τη νομιμότητα».