ΝΔ: Ανείπωτη θλίψη για το θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Με ανείπωτη θλίψη η ΝΔ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και βουλευτή Ημαθίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου, που έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή.

Ο Βεσυρόπουλος, όπως αναφέρει, υπήρξε ευγενής, σεμνός και μαχητικός, με αφοσίωση στο καθήκον και συνέπεια στην πολιτική του πορεία. Στάθηκε πάντα δίπλα στους συμπολίτες του στην Ημαθία και στα στελέχη της Παράταξης σε όλη τη χώρα. Η Νέα Δημοκρατία εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένειά του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά συγκλονισμένη και με ανείπωτη θλίψη τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, βουλευτή Ημαθίας Απόστολο Βεσυρόπουλο, που τόσο ξαφνικά έφυγε σήμερα από τη ζωή

Ο Απόστολος ήταν ένας άνθρωπος ευγενής, καλοσυνάτος, σεμνός, μαχητικός, με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την Πατρίδα και την Παράταξη και υπηρέτησε από όλες τις θέσεις που πέρασε με ήθος και συνέπεια.



Και φυσικά ήταν πάντα παρών για τον τόπο του, την Ημαθία και τους συμπολίτες του που τόσο πολύ τον αγάπησαν.



Όσο τον αγάπησαν και τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα, που θα τον θυμούνται πάντα ως έναν πραγματικό αγωνιστή της Παράταξης.



Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι μαζί τους.



Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».