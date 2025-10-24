Ο ανάλγητος  

Μετράμε μέρες μέχρι την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Εκεί που μπορεί να μεταφερθεί η «λαϊκή αγανάκτηση» και οι «κοινωνικοί αγώνες». Είναι μανούλα σε αυτά η αριστερά. Το έκανε με επιτυχία το 2012. Και πάλι την 28η Οκτωβρίου. Το ερώτημα είναι τι κάνουν οι «ημέτερες δυνάμεις». Πολιτικά μιλάμε. Διότι μέχρι σήμερα επιβεβαιώνουν σε όλα τα μεγάλα θέματα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που είχε μιλήσει για καρδιά καρδερίνας. Ναι, σε αυτούς αναφερότανε. Τι γίνεται στην Αριστερά; Όλοι για τον Κυριάκο δουλεύουν! Παρασυρθήκαμε πάλι και δεν είπαμε καλημέρα!

Μια ερώτηση Αλέξη. Αν ήταν να δεχτείς πίσω τον Νίκο Παππά και τα άλλα τα παιδιά, γιατί διέλυσες τον ΣΥΡΙΖΑ; Τόση φασαρία για ποιο λόγο;

Μια ωραία ατμόσφαιρα... Δεν είναι μόνο ότι ο Πολάκης μίλησε για διάσπαση αναφερόμενος στην πρόταση Φάμελλου για συμπόρευση με Τσίπρα. Ο Πολάκης εξερράγη και κατά του Ραγκούση, που είναι ένθερμος υποστηρικτής του Αλέξη.

Σκεφτείτε τώρα Ραγκούση, Παππά και τα άλλα παιδιά της πρώτης φοράς Αριστεράς μαζί με τον Τσίπρα. Τελικά όλοι για τον Κυριάκο δουλεύουν...

Στη Νέα Αριστερά έκαναν σύσκεψη και αποφάσισαν διάλογο με τον Τσίπρα, αλλά με «διατήρηση της αριστερής μας ταυτότητας». Εν ολίγοις; Γίνεται όλο και καλύτερο...

Εγώ το λέω και αμαρτία δεν έχω! Τρέμουν στην κυβέρνηση τις παρελάσεις. Αντί να καταγγείλουν ανοικτά την προσπάθεια αποσταθεροποίησης που επιχειρείται αυτήν τη στιγμή στη χώρα, κρύβονται στο υπόγειο των υπουργείων και περιμένουν να περάσει η ... μπόρα. Μα έτσι δεν θα περάσει! Πώς το είχε πει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ότι οι δεξιοί έχουν καρδιά καρδερίνας.

Έτσι έγινε και με τα Τέμπη και στη συνέχεια τους πήρε από κάτω. Η περίφημη σύμβαση θα είχε ολοκληρωθεί άμεσα αν δεν έπεφτε η κυβέρνηση Σαμαρά. Τι συνέβη στη συνέχεια; Ποιος κατάφερε στη συνέχεια να αλλάξει την αρχιτεκτονική του έργου, γεγονός που οδήγησε στην υπονόμευσή του και σε μεγάλες καθυστερήσεις; Αντί να βγουν και να υπερασπιστούν την αλήθεια, προτίμησαν και τότε να κρυφτούν.

Στις παρελάσεις, λοιπόν, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνουμε μάρτυρες «διαμαρτυριών». Να δούμε, δηλαδή, μια επανάληψη του 2012. Η αριστερά είναι μανούλα σε κάτι τέτοια. Θα μαζευτούν πέντε - δέκα νοματαίοι και θα ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης. Θα πέσει και κανένα ζαρζαβατικό και θα έχουν έτσι «ενδιαφέροντα πλάνα» για τις εκπομπές τους τα τηλεοπτικά κανάλια. Και ύστερα θα μιλούν για «παλλαϊκό αίτημα» να πέσει ο Μητσοτάκης. Τι χρειάζεται για να συμβεί αυτό; Πενήντα νοματαίοι σε κάθε πόλη, σε κάθε παρέλαση. Ευκολάκι...

Για όσους δεν θυμούνται, θα σας θυμίσουμε τα γεγονότα του 2012, όπως τα είδε τότε ένα αριστερό μέσο ενημέρωσης. Σας το μεταφέρουμε αυτούσιο, για να ξέρετε τι μας περιμένει την επόμενη Τρίτη. Κάνουμε, δηλαδή ένα άλμα στο μέλλον με μια βουτιά στο παρελθόν: «Διαδηλώσεις διαμαρτυρίας ενάντια στα μνημόνια και το φασισμό κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των παρελάσεων σε πολλές πόλεις. Οι ελάχιστοι «επίσημοι» που τόλμησαν να εμφανιστούν στις εξέδρες, ήταν περιφρουρημένοι από χιλιάδες αστυνομικούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη επιστρατεύτηκαν ακόμα και τμήματα του στρατού για να γίνουν οι ολίγων λεπτών παρελάσεις. Η οργή του κόσμου εκδηλώθηκε ξανά ενάντια σε κυβέρνηση και τρόικα. Στην πρώτη γραμμή των σημερινών κινητοποιήσεων ολόκληρη η Αριστερά (ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ-ΑΝΤΑΡΣΥΑ), που μαζί με σωματεία, φορείς και λαϊκές συνελεύσεις βροντοφώναξαν ΟΧΙ στα νέα μέτρα-ΟΧΙ στο φασισμό».

Την 1η Νοεμβρίου μας έρχεται η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Άνθρωποι που την γνωρίζουν μου λένε ότι έρχεται ορεξάτη. Ψηλά στην ατζέντα της βρίσκονται ενέργεια, επενδύσεις, λιμάνια, logistics και υδρογονάνθρακες.

Η πρώτη δημόσια εμφάνισή της θα γίνει στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο σε ενεργειακό συνέδριο. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασίσει αν θα είναι και ομιλήτρια. Εκεί θα μιλήσει ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, ενώ η είδηση της τελευταίας στιγμής ακούει στο όνομα «Νταγκ Μπέργκαμ». Ο υπερυπουργός εσωτερικών θα βρεθεί ξανά στην Αθήνα, λίγο καιρό μετά την πρώτη του επίσκεψη στη χώρα μας.

Η αμερικανική κυβέρνηση δίνει μεγάλη σημασία στην Ελλάδα και στον ρόλο της στα ενεργειακά. Την θεωρούν κομμάτι της πολιτικής για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και την απεξάρτηση της από το ρωσικό αέριο.

Λίγο πριν την άφιξη της Γκίμπερλι, το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου ξαναζεσταίνεται. Τυχαίο δεν είναι. Τελική απόφαση, πάντως, για το έργο δεν έχει ληφθεί.

Ότι διάφοροι υπουργοί και γενικοί γραμματείς σπεύδουν να προβάλουν ως δική τους επιτυχία την απόφαση Τραμπ να τραβήξει το καλώδιο στη Ρωσία με τις απευθείας πωλήσεις ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με ξεπερνά. Επαρχιωτισμός...

Αλλαγή κλίματος: Βλέποντας τις δημοσκοπήσεις και κάτι 26% δυνητική ψήφος που δίνουν στον Τσίπρα, 35% στην Καρυστιανού και 17% στον Σαμαρά μίλησα με δύο γνωστούς δημοσκόπους. Με μία λέξη τι μου είπαν; Το ΠΑΣΟΚ έχει δυνητική ψήφο 35%, ο ΣΥΡΙΖΑ γύρω στο 14%, το ΚΚΕ 18%. Κάντε τη σύγκριση με την εκτίμηση ψήφου που παίρνουν τα παραπάνω κόμματα για να καταλάβετε το χαμηλό ποσοστό που εκκινούν τα τρία υπό ίδρυση κόμματα.

Από τη νέα γενιά στελεχών ο Χρίστος Δήμας κερδίζει συνεχώς πόντους. Στη Βουλή προσγείωσε την Ζωή Κωνσταντοπούλου θυμίζοντάς της τον ρόλο της στη Βουλή το 2015. «Δήθεν προστάτες της Δημοκρατίας έχουμε δει αρκετούς. Δεν ξεχνάμε τον ρόλο και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου το 2015» είπε με την Ζωή να παίρνει μια πληρωμένη απάντηση…

Ο ανάλγητος