Ν. Τσάφος: Πολεοδομικές παρατάσεις για την διευκόλυνση των πολιτών

Τις διατάξεις τροπολογίας που έχει κατατεθεί στο ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών παρουσίασε στην ολομέλεια ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος.

Όπως είπε, με την τροπολογία προβλέπονται «επείγουσες πολεοδομικές παρατάσεις που έχουν στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία της διοίκησης». Ρυθμίζονται επίσης θέματα για τους σταθμούς αποθήκευσης.

«Όπως ξέρετε έχουμε τρέξει τρεις διαγωνισμούς και εναρμονίζουμε τις προθεσμίες του τρίτου διαγωνισμού με τις προθεσμίες που υπάρχουν για τους άλλους δύο»,είπε ο κ. Τσάφος και αναφέρθηκε και σε ρύθμιση με την οποία αποσαφηνίζεται για τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων ότι τα μέλη της, που έχουν επιλεγεί και διοριστεί, μπορούν να ορίζονται στη θέση του προέδρου ή του αντιπροέδρου, για το υπόλοιπο της θητείας τους, γιατί σκοπός είναι να αξιοποιηθεί η εμπειρία που υπάρχει μέσα στην Αρχή.