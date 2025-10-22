Ν. Ρωμανός: Τους επόμενους μήνες οι φορολογούμενοι θα δουν στους λογαριασμούς τους 2,5 δισ. ευρώ

Στα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, τα οποία πρόκειται να ενισχύσουν τους επόμενους μήνες τους πολίτες αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός μέσω ανάρτησής του στο X.

«Συνολικά 2,5 δισ. ευρώ θα δουν οι φορολογούμενοι στους λογαριασμούς τους μέσα στους επόμενους μήνες. Ενδεικτικά: Πρώτα την επιστροφή του ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών. Μετά έρχεται η καταβολή των 250 ευρώ σε 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους από τα τέλη Νοεμβρίου. Η πίστωση της πρώτης δόσης του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης. Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα βλέπουν από τον Ιανουάριο στους λογαριασμούς τους τις φοροαπαλλαγές που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ με τη μορφή αυξήσεων. Συνεχίζουμε! Με σταθερά βήματα μπροστά! Διαψεύδοντας στην πράξη τον μηδενισμό και ακυρώνοντας με χειροπιαστά αποτελέσματα την τοξικότητα των λαϊκιστών», ανέφερε η ανάρτηση του Νίκου Ρωμανού στο X.