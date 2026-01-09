Ν. Πλακιάς για κόμμα Καρυστιανού: Αυτό είναι το άφθαρτο και η κάθαρση; Ό,τι είναι άστεγο πολιτικά, γλείφει τη Μαρία, μπας και τους πάρει στο κόμμα

Νέα τοποθέτηση αναφορικά με το κόμμα Καρυστιανού έκανε ο Νίκος Πλακιάς μέσω Χ, δείχνοντας και πάλι τη σαφή διαφοροποίησή του.

Αυτή τη φορά, σε διάλογο που είχε με τον χρήστη του Χ «Σκοπίμιο Μπαλοκοτάκη», ο οποίος του απηύθυνε τον λόγο αναφορικά με τις επιθέσεις και την κριτική που δέχεται η Μαρία Καρυστιανού τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση, ότι εκμεταλλεύεται την τραγωδία των Τεμπών για να αποκομίσει πολιτικό όφελος, ο Νίκος Πλακιάς υπογράμμισε ότι τα ονόματα που ακούγονται για το υπό σύσταση κόμμα, μόνο το νέο, το άφθαρτο και την κάθαρση δεν πρεσβεύουν.

«Από ότι βλέπεις ότι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλύφουν την Μαρία μπας και τους πάρει στο κόμμα. Κοίταξε όλα τα ονόματα που την περιβάλλουν και την στηρίζουν. Ο ένας χειρότερος από τον άλλο. Πολιτικοί απαρχαιωμένοι και πεταμένοι στο περιθώριο από τα πρώην κόμματα τους» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Θες την γνώμη μου @skopimios ?

Άκουσε την λοιπόν μπας και αρχίσεις να καταλαβαίνεις.

Ποιος Κύρτσος ; που τον θυμήθηκες αυτόν ;

Άλλος ένας γυρολόγος της πολιτικής που ψάχνει στέγη στο κίνημα της Μαρίας .

Από ότι βλέπεις ότι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλύφουν την Μαρία… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) January 9, 2026

