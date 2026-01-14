Ν. Πλακιάς: Δεν θα στηρίξει κανένας συγγενής θυμάτων το κόμμα της Μ. Καρυστιανού (vid)

Μήνυμα με σαφείς αιχμές μετά την ανακοίνωση για τη δημιουργία κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού έστειλε το πρωί της Τετάρτης ο Νίκος Πλακιάς, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη βάζει εμπόδια στον αγώνα των γονέων για τη δικαίωση των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Action24 και αναφερόμενος στην παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών υποστήριξε ότι για τον ίδιο δεν έχει καμία ουσιαστική σημασία, καθώς - όπως είπε - ο Σύλλογος δεν εξέφραζε ποτέ το σύνολο των οικογενειών, αλλά μόλις ένα μικρό ποσοστό αυτών.

Επανέλαβε ότι η παραίτηση δεν τον αφορά, υπογραμμίζοντας πως ο Σύλλογος ουδέποτε εκπροσώπησε όλες τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά περίπου το 10%.

Ο Νίκος Πλακιάς ξεκαθάρισε ότι δεν διαφωνεί με την πολιτικοποίηση της Μαρίας Καρυστιανού καθαυτή, αλλά με τη χρονική στιγμή που αυτή γίνεται. Όπως σημείωσε, κανονικά οι συγγενείς θα έπρεπε να είναι απολύτως συσπειρωμένοι ενόψει της μεγάλης δίκης για τα Τέμπη, η οποία ξεκινά σε δύο μήνες, και όχι να συζητούν για κόμματα, πρόσωπα και ιδεολογίες.

«Δεν έχει καμία αξία για εμένα η παραίτησή της. Φωνάζαμε ότι ο Σύλλογος δεν εκπροσωπεί όλες τις οικογένειες. Και άλλοι συγγενείς – μέλη του Συλλόγου ζητούσαν την απομάκρυνσή της. Σε έναν μήνα έχουμε την επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία. Εκεί προέκυψε το θέμα της πολιτικοποίησής της. Πώς θα έκανε κάλεσμα; Ως πολιτικός ή ως μάνα; Πώς θα ακολουθούσε ο κόσμος;», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Τα δύο εκατομμύρια που βγήκαν στους δρόμους για τα Τέμπη δεν είχαν χρώματα, δεν ήταν σε κόμματα, δεν στήριζαν κανέναν πολιτικά. Δεν μου αρέσει η φράση “εκμετάλλευση της τραγωδίας” όταν αφορά συγγενή. Έχει δικαίωμα να πολιτικοποιηθεί, αλλά όχι αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται να πολιτικοποιούμε το έγκλημα έναν μήνα πριν από την επέτειο και δύο μήνες πριν από τη δίκη. Τώρα όλοι ασχολούνται με το κόμμα και όχι με τη δίκη».

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι αρκετοί συγγενείς θεωρούν πως η πολιτικοποίηση της Μαρίας Καρυστιανού βλάπτει τον κοινό αγώνα. Δήλωσε ότι δεν έχει επικοινωνία μαζί της και υπογράμμισε πως, κατά τη γνώμη του, το σωστό θα ήταν όλοι να πορευτούν ενωμένοι προς τη δικαστική διαδικασία και μόνο μετά, αν δεν υπήρχε δικαίωση, να τεθεί ζήτημα πολιτικοποίησης. «Η πολιτικοποίησή της, θεωρώ ότι γίνεται με γνώμονα τη δικαίωση του παιδιού της. Είναι σεβαστή η άποψή της», είπε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα έχει προκαλέσει αναστάτωση σχεδόν σε όλα τα σπίτια συγγενών θυμάτων και υποστήριξε ότι αυτή τη στιγμή κανένας από αυτούς δεν προτίθεται να τη στηρίξει.

«Δεν μηδενίζω τις προσπάθειές της. Θα την αγκαλιάσω ως μάνα. Στα πολιτικά, όμως, είμαι απέναντι. Δεν τη στηρίζω τώρα. Εν καιρώ θα συζητούσα αν θα την ψήφιζα, θα ήθελα να δω την ιδεολογία της. Αν ζητήσει να σταθούν δίπλα της άλλοι συγγενείς, δεν θα πάει κανένας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επανέλαβε ότι για τον ίδιο τα Τέμπη δεν έχουν χρώμα ούτε κομματική ταυτότητα και πως θα συμφωνούσε με την πολιτικοποίηση οποιουδήποτε συγγενή μόνο εφόσον είχε προηγηθεί η κρίση της Δικαιοσύνης.

Αναφερόμενος, τέλος, στην αντιπαράθεση που είχε με τον Κώστα Αρβανίτη, εξήγησε ότι όταν η Μαρία Καρυστιανού πήγε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του ζητήθηκε να τη συνοδεύσει με τα έξοδα καλυμμένα από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε.

«Ήταν ψέμα ότι εκπροσωπούσε όλες τις οικογένειες στο Ευρωκοινοβούλιο. Αρνήθηκα να πάω με έξοδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αποδείχθηκε, καλά έκανα και δεν “χρωματίστηκα”», κατέληξε.