Ν. Παπαϊωάννου: Υπερδιπλάσιος ο αριθμός θέσεων νέων μελών ΔΕΠ από αυτούς που αποχωρούν

Στο κρίσιμο θέμα της ενίσχυσης των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) αλλά και συνολικότερα αναφέρθηκε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νικόλαος Παπαϊωάννου κατά τη διάρκεια της σημερινής του συνάντησης με τις Πρυτανικές Αρχές του ιδρύματος στην Κοζάνη.

Ο κ. Παπαϊωάννου δήλωσε ότι ο αριθμός των μελών ΔΕΠ που δόθηκαν στο ΠΔΜ είναι υπερδιπλάσιος των αποχωρούντων και ότι «το 2024 σε όλη την Ελλάδα ενώ αποχώρησαν 353 μέλη ΔΕΠ το υπουργείου έδωσε 950 αντίστοιχες θέσεις στα Πανεπιστήμια». Επεσήμανε ακόμη ότι «ο καταμερισμός των νέων θέσεων μελών ΔΕΠ είναι αρμοδιότητα της Συγκλήτου» σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να δίδονται θέσεις μελών ΔΕΠ σε τμήματα τα οποία δεν έχουν τον απαιτούμενο αριθμό φοιτητών».

Στο ζήτημα της διαγραφής φοιτητών από τους καταλόγους των Ιδρυμάτων ο κ. Παπαϊωάννου τόνισε ότι «από 720.000 φοιτητές που είναι σήμερα εγγεγραμμένοι, οι 330.000 είναι από προηγούμενες δεκαετίες και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας περίπου 35.000 εξ αυτών φαίνεται ότι θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ». Ο κ. Παπαϊωάννου κατέληξε λέγοντας ότι «όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα έχουμε ένα εξ ορθολογισμό των φοιτητικών καταλόγων».

Μίλησε με θερμά λόγια για το επιστημονικό και ερευνητικό ρόλο που έχει το ΠΔΜ αποτελώντας «πόλο έλξης Ελλήνων και ξένων φοιτητών σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα κάνοντας πράξη την εξωστρέφεια και την διεθνοποίησης του». Δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι στην τελευταία συνάντηση που έγινε στην Θεσσαλονίκη το ΠΔΜ έλαβε την επιβράβευση του πρωθυπουργού για αυτές του τις πρωτοβουλίες.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν θα υπάρξει τροποποίηση του νόμου που θα δίδει τη δυνατότητα σε Πρυτάνεις να θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα ο κ. Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε ότι «αυτή τη στιγμή ισχύει ο νόμος 4957 και ότι υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια με βάση τα οποία μπορεί ή δεν μπορεί κάποιος να διεκδικήσει τη θέση του Πρύτανη μέσω της διαδικασίας των Συμβουλίων Διοίκησης». Άφησε να εννοηθεί ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει τεθεί ως θέμα συζήτησης από κάποιες πλευρές αλλά ξεκαθάρισε λέγοντας «οτιδήποτε σχετίζεται με θέματα διοικητικής διαδικασίας θα το συζητήσουμε με το προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων και στη συνέχεια με την ίδια Σύνοδο και θα αποφασίσουμε».

Ο Πρύτανης του ΠΔΜ Θόδωρος Θεοδουλίδης αναφερόμενος στο θέμα των μελών ΔΕΠ σημείωσε ότι «το Πανεπιστήμιο το 2019 ξεκίνησε αρκετά χαμηλά ως προς τον κρίσιμο αριθμό μελών ΔΕΠ σε σχέση με τον αριθμό των φοιτητών του και ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενίσχυση για να φτάσουμε στο μέσο όρο των άλλων ιδρυμάτων» και δεν παρέλειψε να επισημάνει «την έλλειψη τεχνικού και διοικητικού προσωπικού σε συγκεκριμένους τομείς του ιδρύματος».

Ακολούθησε ευρεία σύσκεψη με τα μέλη της Συγκλήτου στην οποία συμμετείχαν και στελέχη της διοίκησης του ΠΔΜ.