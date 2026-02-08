Ν. Παπαϊωάννου για επεισόδια στο ΑΠΘ: Εξτρεμιστικά στοιχεία επιτέθηκαν στις δυνάμεις της Αστυνομίας

Δεν είχε δοθεί άδεια για το πάρτι στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από όπου ξεκίνησαν τα γεγονότα, εξτρεμιστικά στοιχεία επιτέθηκαν σε δυνάμεις της Αστυνομίας, τόνισε ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υφυπουργός Παιδείας σημείωσε ότι τα περιστατικά των τελευταίων μηνών στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια είχαν ουσιαστικά εκλείψει, προσθέτοντας ότι οι εικόνες από το ΑΠΘ «δεν μας τιμούν». Όπως διευκρίνισε, τα επεισόδια εκδηλώθηκαν πέριξ του πανεπιστημιακού χώρου, ωστόσο τα άτομα που συμμετείχαν «βγήκαν μέσα από την Πολυτεχνική Σχολή».

Αναφερόμενος στη στάση του υπουργείου Παιδείας, υπογράμμισε ότι με ανακοίνωσή του ζητήθηκε πλήρης ενημέρωση από το Πανεπιστήμιο, προκειμένου να διαλευκανθούν όλα τα ερωτήματα και να εντοπιστεί το σημείο στο οποίο υπήρξε αστοχία. «Υπάρχει πλέον ένα σαφές νομικό οπλοστάσιο, με τον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε στα τέλη Ιουλίου, ώστε να αποδίδονται ευθύνες όπου και εφόσον προκύπτουν», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της ασφάλειας και της πρόσβασης στους πανεπιστημιακούς χώρους, σημειώνοντας ότι όλα τα δημόσια πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένου του Αριστοτελείου, έχουν ήδη καταθέσει σχέδια ασφάλειας στο υπουργείο. Όπως είπε, έχουν συσταθεί Επιτροπές και Μονάδες Ασφάλειας και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για ελεγχόμενη πρόσβαση στους κλειστούς χώρους των campus.

«Η στόχευση της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού είναι οι πανεπιστημιακοί χώροι να είναι αμιγώς ακαδημαϊκοί, ειρηνικοί και φιλικοί για φοιτητές και προσωπικό», τόνισε, προσθέτοντας ότι παράλληλα ενεργοποιούνται πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες για όσους προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες ή προκαλούν φθορές δημόσιας περιουσίας.