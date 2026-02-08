ΑΠΘ: Η Πρυτανεία ζητά ελεγχόμενη πρόσβαση στους χώρους του Πανεπιστημίου μετά τα επεισόδια

«Ίσως ήρθε η ώρα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου» αναφέρεται σε ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διαψεύδοντας ότι δόθηκε άδεια για τη διεξαγωγή πάρτι στην Πολυτεχνική Σχολή που κατέληξε σε σοβαρά επεισόδια.

Στην ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για δράση εξτρεμιστικών στοιχείων, ενώ, παράλληλα, «τρέχει» η προθεσμία 48 ωρών που τους έχει δώσει το υπουργείο Παιδείας για εξηγήσεις.

«Ποιοί σπιλώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο;»

«Μια θλιβερή, ασήμαντη μειοψηφία δήθεν υπερασπιστών της ελευθερίας μετέτρεψε το προαύλιο της Πολυτεχνικής και τις οδούς Γ’ Σεπτεμβρίου και Εγνατία σε θέατρο εγκληματικών συμπεριφορών σε βάρος της αστυνομίας, των πολιτών και της ίδιας της ακαδημαϊκής κοινότητας», αναφέρουν οι Πρυτανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (ΑΠΘ) επισημαίνοντας ότι «τα ερωτήματα για την προσπάθεια σπίλωσης του Πανεπιστημίου, την επαίσχυντη επίθεση στις αρχές ασφαλείας, τον τραυματισμό αστυνομικού και την καταστροφή της περιουσίας των πολιτών, θα απαντηθούν».

Από την έρευνα των Πρυτανικών Αρχών, που συνεχίζεται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, αναζητούνται οι πιθανές ευθύνες, τονίζεται στην ανακοίνωση όπου τίθενται και τα εξής ερωτήματα:

Έπρεπε να αποκλειστούν οι χώροι της Πολυτεχνικής ενόσω διεξάγονταν εξετάσεις μέχρι το βράδυ της Παρασκευής;

Πόσοι και ποιοι από τους δήθεν επαναστάτες είναι πράγματι φοιτητές και γιατί δεν ελέγχθηκαν οι παρείσακτοι;

Ποιος ή ποιοι διέδωσαν το άθλιο ψέμα ότι οι Πρυτανικές Αρχές, ο Κοσμήτορας ή οποιοσδήποτε άλλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχαν δώσει άδεια για την εκδήλωση;

Ελεύθεροι οι δεκάδες προσαχθέντες

Κουκουλοφόροι που βγήκαν από το Ίδρυμα επιτέθηκαν με μολότοφ στους αστυνομικούς που απάντησαν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Μολότοφ, κοντάρια, αντιασφυξιογόνες μάσκες αλλά και ναρκωτικά, εντοπίστηκαν έπειτα από σοβαρά επεισόδια έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου, στη Θεσσαλονίκη. Κάποια αντικείμενα βρέθηκαν και εντός του πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας:

Άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εξήλθαν, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του ΑΠΘ και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου και επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ).

Ως «αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

Για την αποκλιμάκωση και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές.

Παράλληλα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 313 άτομα, τα οποία έχουν αφεθεί ελεύθερα.