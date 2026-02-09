Ν. Παπαϊωάννου για επεισόδια ΑΠΘ: Πρέπει να δούμε που έσπασε η αλυσίδα του σχεδίου ασφαλείας

Σοβαρά επεισόδια, με επίθεση σε αστυνομικές δυνάμεις και τραυματισμό ενός αστυνομικού, σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μετά από πάρτι χωρίς άδεια, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση του Υπουργείο Παιδείας, το οποίο ζήτησε από το ΑΠΘ να δώσει εντός 48 ωρών πλήρεις εξηγήσεις.

Ο κ. Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός Παιδείας και πρώην πρύτανης ΑΠΘ, μιλώντας στην ΕΡΤ σημείωσε αρχικά, “Πρέπει να δούμε τα πραγματικά γεγονότα. Ενημέρωσαν αυτά τα άτομα κάποιον; Και αν ναι, πότε και τι απάντηση πήραν; Διότι, με βάση αυτά έρχεται στην πορεία αυτός ο πραγματικά πολύ σκληρός νόμος που ψηφίστηκε για την ασφάλεια των πανεπιστημίων. Να δούμε που έσπασε η αλυσίδα και τι κυρώσεις υπάρχουν“.

Και πρόσθεσε “Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση. Το έλεγα και εγώ σαν πρύτανης. Όμως, άλλο το να γίνει (…). Όλα τα πανεπιστήμια έχουν στείλει, όπως και στο Αριστοτέλειο, επικαιροποιημένο σχέδιο ασφαλείας. Άρα, τι λέει ο νόμος που ψηφίστηκε; Αυτό το σχέδιο ασφαλείας είναι η πρώτη γραμμή άμυνας που πρέπει να εφαρμόζει το κάθε πανεπιστήμιο και ουσιαστικά τα ερωτήματά μας τι είναι; Ελάτε εδώ κύριοι… Τ

ο σχέδιο ασφαλείας το εφαρμόσατε; Αν δεν το εφαρμόσατε…έσπασε ο κρίκος στον κοσμήτορα; στον υπεύθυνο μονάδας ασφαλείας του Πανεπιστήμιου; στον επόπτη ασφαλείας του πανεπιστήμιου; στην πρυτανική αρχή; Κάπου έσπασε για να μπουν αυτοί. Άρα, λοιπόν, πριν προτρέξουμε και βγάλουμε συμπεράσματα-όχι, πιθανόν συνέβη αυτό, όχι, πιθανόν συνέβη το άλλο-ας περιμένουμε να δούμε τις απαντήσεις (…)”.