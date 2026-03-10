Την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, στη συζήτηση που εξελίσσεται στην Ολομέλεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η ΝΔ κατέθεσε εμπεριστατωμένο πόρισμα που καλύπτει όλες τις πτυχές. Ο έντονος τόνος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν αντίδοτο στην έλλειψη οποιουδήποτε νέου στοιχείου το οποίο θα μπορούσε να απαντήσει στο πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής. Ως προς τα πολιτικά πρόσωπα, είναι σαφές ότι δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να δίνει ποινική ή πολιτική ευθύνη για τον κ. Βορίδη και για τον κ. Αυγενάκη. Θυμίζω ότι αυτά είναι θέματα τα οποία έχει κλείσει ήδη οριστικά με απόφασή της η Ολομέλεια της Βουλής, βάσει του άρθρου 86», ανέφερε ο κ. Μηταράκης και πρόσθεσε: «Στην Ολομέλεια της Βουλής η πλεοψηφία ήταν παρούσα και καταψήφισε την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σε αντίθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αποχώρησαν και απέσυραν τις 40 επιστολικές ψήφους που είχαν καταθέσει στη Γραμματεία της Επιτροπής».

«Υπάρχει πράγματι ένα κύκλωμα, πολλά κυκλώματα τα οποία λυμαίνονταν τις επιχορηγήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό το λέει σαφέστατα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ήδη βρίσκονται αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη πολλοί φυσικοί αυτουργοί αυτής της απάτης», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και πρόσθεσε πως «Ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ -γιατί κύριε Ανδρουλάκη υπάρχει ένα όριο στο πολιτικό θράσος- στην Κρήτη βρίσκεται ο διευθυντής του ΕΑΣ Ηρακλείου και λογιστής, ο κ. Λαμπράκης, ενώ έχει ήδη προφυλακιστεί και η σύζυγός του, δικηγόρος Χρυσάνθη Κουτάντου. Και οι δύο ήταν ανάμεσα στους 130 νέους επιστήμονες που είχαν στηρίξει δημόσια τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ ενώ η προσωπική τους σχέση είναι γνωστή καθώς ο κ. Ανδρουλάκης προσωπικά έχει παντρέψει τον κ. Λαμπράκη.

Πάει πολύ λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ να μας κουνάει το δάχτυλο και να μιλάει για δήθεν ηθική και για κάθαρση. Να μην σας θυμίσω και άλλα ονόματα φίλων και κολλητών του ΠΑΣΟΚ τα οποία πήραν επιχορηγήσεις, όπως ο κ. Λάμπρος Αντωνόπουλος, πρώην γραμματέας της Νομαρχιακής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νικόλαος Μπουνάκης, αναπληρωτής τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Λάμπρος Βαβιάς υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον Έβρο και αναπληρωτής Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος, ο κ. Μόσχος Κορασίδης στενός συνεργάτης του κ. Ανδρουλάκη. Εμείς ως ΝΔ, αναγνωρίζοντας τις δυσλειτουργίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, προτείναμε και ψηφίσαμε θεσμική λύση για να λήξει αυτό το πάρτι, εσείς ήσασταν απέναντι στη θεσμική λύση».

Στον κ. Μηταράκη απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, λέγοντας πως «Το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, σε αυτή τη διαδικασία σε συνθήκες κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος, ο πρωθυπουργός, ως κομματάρχης έστειλε όλους τους βουλευτές σας για ύπνο, και μείνατε εσείς και άλλοι επτά εδώ, να κάνετε το ξέπλυμα για την προανακριτική επιτροπή, η οποία έπρεπε, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να συγκροτηθεί. Κι εσείς μόνοι σας αποφασίσετε να πετάξετε μια δικογραφία από το παράθυρο της Βουλής. Και να κάνετε μια εξεταστική η οποία πιστεύατε ότι θα είναι επικοινωνιακός αποπροσαντολισμός και θα έκανε διάχυση ευθυνών.

Και να που είμαστε τώρα. Να έχει γύρισει όλο μπούμερανγκ εις βάρος σας, χάρη στη δουλειά που κάναμε εμείς και πολλοί συνάδελφοι από την αντιπολίτευση μέσα σε αυτή την επιτροπή», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και σχολίασε: «Ξέρετε, είναι χυδαία η προσπάθεια εξίσωσης την οποία επιχειρείτε. Πείτε μας, με δική μας παρέμβαση, ποιος έβαλε ένα ευρώ στην τσέπη; Και πείτε μας με δική σας παρέμβαση ποιοι έβαλαν εκατομμύρια στην τσέπη τους. Πείτε μας! Ο κ. Χιλετζάκης είναι ακόμα μέλος της ΝΔ; Παρέλασαν υπουργοί, γενικοί γραμματείς, συνεργάτες βουλευτών, υποψήφιοι ευρωβουλευτές στην εξεταστική κι εσείς προσπαθείτε, με χυδαίο τρόπο, να εξισώσετε δύο τρία πρόσωπα. Και αναφέρεστε στον κ. Κορασίδη. Εξηγήστε μας σε τι αναφέρεστε».

Η επόμενη Βουλή, ανέφερε ο κ. Μάντζος, «θα λάβει τις αποφάσεις που πρέπει για να υπάρξει διερεύνηση εις βάθος και εις ύψος. Και αυτό το πόρισμα είναι ένα πόρισμα ντροπής, ένα μνημείο υποκρισίας που μόνο εσάς εκφράζει, εκφράζει την προσέγγισή σας για ένα κράτος λάφυρο, ένα επιτελικό κράτος πελατειακό, ευνοιοκρατικό, διεφθαρμένο, το οποίο μας εκθέτει διεθνώς».