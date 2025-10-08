Εργασιακό νομοσχέδιο

Με διευκρινήσεις, αποσαφηνίσεις και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως με τους κοινωνικούς εταίρους και τα κόμματα έγινε η ακρόαση των φορέων για την «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας - Στήριξη στον Εργαζόμενο - Προστασία στην Πράξη - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις» στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως ευχαρίστησε όλους τους κοινωνικούς φορείς για την ανάπτυξη του διαλόγου σημειώνοντας τη συμβουλή τους στη δημόσια διαβούλευση και επεξεργασία του νομοσχεδίου που έχει διαρκέσει και πάνω από τρεις μήνες, με αποτέλεσμα πάνω από 45 προτάσεις των εθνικών κοινωνικών εταίρων και Πολιτών να έχουν ενσωματωθεί.

Η κυρία Κεραμέως, απαντώντας σε ερωτήσεις που τέθηκαν από βουλευτές, αλλά και σε αναφορές φορέων επισήμανε σχετικά με το άρθρο 13 του νομοσχεδίου -που παρέχει τη δυνατότητα υπό όρους και προϋποθέσεις εργασίας 13ωρών και σε έναν εργοδότη- ότι η ΓΣΕΕ «κατέθεσε στο Υπουργείο μια δημόσια επιστολή με την οποία ζήτησε και προστέθηκε διάταξη προκειμένου «να υπάρχει με σαφή και ρητό τρόπο η προστασία του εργαζομένου από μονομερείς βλαπτικές μεταβολές στους όρους σ εργασίας του (πχ. μετάθεση, υποβάθμιση, αλλαγή καθηκόντων, παράληψη προαγωγής κ.λ.π) σε περίπτωση που δεν συναινεί να εργαστεί 13 ώρες ημερησίως». Αυτό είπε η υπουργός μας το ζήτησε η ΓΣΕΕ και εμείς το συμπεριλάβαμε στην διάταξη.

Η υπουργός, επισήμανε πως με βάση τη νομολογία του Αρείου Πάγου ο καθορισμός των ωρών εργασίας δεν υπόκειται στο διευθυντικό δικαίωμα. Ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να εργαστεί υπερωριακά, πέρα των προϋποθέσεων που θέτει ο Αστικός Κώδικας, Ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει την άρνησή του στην παροχή υπερωριακής εργασίας στον εργοδότη του. Κάθε σχετική καταγγελία σύμβαση εργασίας για άρνηση υπερωριακής εργασίας, με το νομοσχέδιο αυτό θεωρείται άκυρη. Σε περίπτωση που μια καταγγελία φτάσει στα δικαστήρια το βάρος απόδειξης ότι δεν γίνεται λόγω άρνησης παροχής υπερωρίας την έχει ο εργοδότης.

Η κυρία Κεραμέως, ζήτησε από την εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ να αποσαφηνίσει - καθώς άλλα έχουν ειπωθεί κατά τις συναντήσεις εργασίας που έχουν προηγηθεί - για το εάν διαφωνεί ή όχι στην εισαγωγή της διάταξης που παρέχει την δυνατότητα σε έναν εργαζόμενο γονέα της τετραήμερης εργασίας, δηλαδή να μπορεί να δουλεύει Δευτέρα με Πέμπτη και την Παρασκευή να είναι με το παιδί του.

Η υπουργός παράλληλα έδωσε έμφαση στις θετικές θέσεις που έχει διατυπώσει η ΓΣΕΕ σχετικά με τις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν: την επέκταση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας σε περισσότερες γυναίκες, το αφορολόγητο και ακατάσχετο στο επίδομα της γονικής αδείας, την απαγόρευση μείωσης των αποδοχών μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, την επέκταση της άδειας μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες, την υποχρεωτική παρουσία συντονιστή Υγείας και Ασφάλειας.

Για τις συμβάσεις των «Δύο Ημερών», η υπουργός ανέφερε πως εάν αυτή είναι 8ωρη, τότε αποτελεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους εργασίας και κάθε υπερωρία θα αμείβεται με +40%. Επίσης, η κυρία Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι οι εποχιακοί εργαζόμενοι δεν αποκλείονται από το επίδομα κυοφορίας και λοχείας.

Για τις απλοποιήσεις αναγγελίας πρόσληψης, η υπουργός κατέστησε σαφές στους φορείς ότι «πάντα θα προσπαθούμε να απλοποιούμε τις διαδικασίες και πιστεύω ότι με το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, που είναι προ των πυλών της ενεργοποίησής του, θα έχουμε περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών, όπως και στις διαλειτουργικότητες». Στο αίτημα κατάργησης υποβολής του Ε8 ανέφερε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτή την στιγμή, καθώς χρησιμοποιείται στους ελέγχους για την διασταύρωση των υπερωριών.

Η κυρία Κεραμέως, αποσαφήνισε σε σχέση με τις διατάξεις του νομοσχεδίου για την οικειοθελή αποχώρηση εργαζόμενου είπε ότι αυτό αφορά όταν ένας εργαζόμενος δεν δίνει κανένα σημάδι ζωής και επικοινωνίας για τέσσερις + δύο ημέρες, αυτό είναι που θα λογίζεται ως σιωπηρή καταγγελία της σύμβασης από μέρους του εργαζομένου.

Για την εξαήμερη εργασία που έχουν προβλεφθεί σε σειρά συλλογικών συμβάσεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, η υπουργός επισήμανε ότι μόνοι τους οι εργαζόμενοι έρχονται, καταθέτουν στο Υπουργείο και υπογράφουν τέτοιες συλλογικές συμβάσεις και μάλιστα χωρίς προσαυξήσεις στις αμοιβές τους!. Η κυρία Κεραμέως προανήγγελλε ότι αύριο υπάρχει προγραμματισμένη εκ νέου συνάντηση εργασίας με τους έξι κοινωνικούς εταίρους για την περαιτέρω ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Υπογράμμισε η υπουργός πως όποια συλλογική σύμβαση εργασίας έχει κατατεθεί στο Υπουργείο και πληρεί τις προϋποθέσεις του Νόμου έχει επεκταθεί. Απευθυνόμενη στον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Οικοδόμων του ζήτησε η Ομοσπονδία να εγγραφεί στο Μητρώο, ώστε το Υπουργείο να επιτρέπεται να επεκτείνει τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Κάλεσε τον εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος να αναφέρει που προβλέπεται στη συλλογική σύμβαση που έχουν ότι δεν υπάρχει προκαθορισμένο ωράριο εργασίας. Από τον εκπρόσωπο του Συλλόγου εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας του ζήτησε να παραθέσει την σχετική διάταξη με την οποία καταργείται το 8ωρο εργασία σε μόνιμη βάση στη χώρα, όπως υποστήριξε.

Σχετικά με το αίτημα της Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος να καταργηθεί η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, η κυρία Κεραμέως ανέφερε ότι παρά τη συμφωνία που θα είχε ο καθένας σε μια τέτοια κατάργηση, αυτό δεν είναι εφικτό, καθώς δεν εκλείπουν ακόμα η ανάγκη της αλληλεγγύης των γενεών, ειδικά σε μια εποχή δημογραφικής κρίσης. Η κατάργηση αυτής της εισφοράς, σημείωσε η υπουργός θα κόστιζε περίπου 700 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, υπενθύμισε τις οριζόντιες ρυθμίσεις για τον εξορθολογισμό της ΕΑΣ, σημείωσε τη ρύθμιση για τους εργαζόμενους - συνταξιούχους, ώστε η προσαύξηση να μην οδηγεί σε αλλαγή του συντελεστή και πρόσθεσε πως εφέτος θα υπάρχουν τρεις αυξήσεις: τα 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους το Νοέμβριο. Η ετήσια αύξηση λόγω αλγορίθμου στις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 που πληρώνονται τέλος Δεκεμβρίου 2025 και η κατά 50% κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από 1.1.2026, που θα τη δουν οι δικαιούχοι στις συντάξεις του Δεκεμβρίου 2025.