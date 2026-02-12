Ν. Κεραμέως: Οκτώ αλήθειες για την Κοινωνική Συμφωνία – Την υπέγραψαν ως φορείς και όχι ως φυσικά πρόσωπα

«Με οκτώ αλήθειες» απάντησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως στις επικρίσεις της Αντιπολίτευσης για το νομοσχέδιο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας», που συζητείται στην Ολομέλεια.

Η κυρία Κεραμέως κατά την πρωτολογία της, σχολίασε σημεία από τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης και της Νέας Αριστεράς, λέγοντας πως «υπάρχουν 8 Αλήθειες που φέρνει αυτή η Κοινωνική Συμφωνία που υπέγραψαν Κυβέρνηση και όλοι, οι έξι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν» και πρόσθεσε πως «όποιος αντιτίθεται σε αυτό το νομοσχέδιο, δεν αντιτίθεται σε ένα νομοσχέδιο της Κυβέρνησης της ΝΔ, αλλά αντιτίθεται σε όλη την κοινωνία, σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους και εκπροσώπους της αγοράς εργασίας».

Η υπουργός απαντώντας στην αναφορά του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος υποστήριξε ότι «οι εργαζόμενοι ήδη έχουν απορρίψει αυτό το νομοσχέδιο» λέγοντάς του πως «εάν μετά την ψήφιση και εφαρμογή αυτής της Κοινωνικής Συμφωνίας, έχουμε τη σύναψη και επέκταση μιας ΣΣΕ, η οποία θα αφορά 100.000, 200.000, 300.000 εργαζόμενους και αυτοί θα έχουν αύξηση μισθού και παροχών αυτοί μας λέτε πως θα πουν όχι;»

Η κυρία Κεραμέως, απαριθμώντας τις «8 Αλήθειες» είπε ότι είναι: Ιστορική. Συνάπτεται σε μια περίοδο με πολύ θετικές προοπτικές για την αγορά εργασίας. Η κοινωνία στηρίζει τη Συμφωνία αυτή. Φέρνει οφέλη για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Επαναφέρει τη μετενέργεια που ήταν ζητούμενο επί χρόνια. Επιταχύνει τις διαδικασίες Διαιτησίας σε περίπτωση διαφωνιών. Όλες οι παρατάξεις της Αντιπολίτευσης στη ΓΣΕΕ έχουν ήδη στηρίξει και ψηφίσει την Κοινωνική Συμφωνία. Θέλουμε ή όχι ΣΣΕ που να προστατεύει περισσότερους εργαζόμενους;

Ειδικότερα, η υπουργός, ανέφερε ότι είναι ιστορική αυτή η Συμφωνία για δύο λόγους, καθώς δεν υπήρχε τέτοιου εύρους Συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και Κυβέρνησης, όπου κάθε λέξη και του νομοσχεδίου έχει γραφτεί από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, αλλά και για την ουσία της «που σηματοδοτεί την αφετηρία μια νέας εποχής για τις ΣΣΕ στην Ελλάδα», καθώς «στο μέλλον θα μπορούν να καλύπτονται πολύ περισσότεροι εργαζόμενοι με πολλά και σημαντικά οφέλη και για εκείνους και για την αγορά εργασίας συνολικά». Η υπουργός κατέθεσε στα Πρακτικά την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας, όπου καταγράφει ότι «το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί τη σημαντικότερη παρέμβαση στο Εργατικό Δίκαιο από το 2012».

Η κυρία Κεραμέως απέρριψε τις επικριτικές αναφορές της Αντιπολίτευσης ότι η Συμφωνία «αυτή συνάπτεται σε μια περίοδο κόλασης της εργασίας και καταστρατήγησης όλων των εργατικών νόμων», αντιτείνοντας ότι η ανεργία υποχώρησε από το σχεδόν 18% στο 7,5%, ο δεύτερος χαμηλότερος δείκτης στην Ιστορία της χώρας εδώ και 18 χρόνια. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι 563.000 συμπολίτες μας, που το 2019 δεν δούλευαν σήμερα δουλεύουν. Παράλληλα, η χώρα μας είναι πρώτη στην αύξηση σε ποσοστό απασχόλησης σε όλη την Ευρώπη και πρώτη σε όλε στις χώρες του ΟΟΣΑ. Επίσης, η πλήρης απασχόληση αυξήθηκε από το 69% που την παραλάβαμε επί κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το 2019 στο 78,5%, άρα έχει αυξηθεί κατά 10%.

«Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης ξεπέρασε τα 1.500 ευρώ και είναι στα 1.516 ευρώ και δύο στους τρεις μισθωτούς αμείβονται με μέσο μισθό πάνω από 1.000 ευρώ που σε σχέση με το 2019 είναι μια αύξηση 75%. Και αυτή είναι η πραγματική εικόνα της αγοράς εργασίας». Στο πλαίσιο αυτό η υπουργός είπε ότι «από Δευτέρα τίθεται σε λειτουργία η ΕΡΓΑΝΗ 2 μετά από 13 χρόνια, την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας το επόμενο διάστημα, έρχεται νέο νομοσχέδιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και την ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα Ασφάλισης».

Αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την επέκταση κάλυψη των εργαζομένων με ΣΣΕ, η κυρία Κεραμέως είπε ότι «είναι Οδηγία κατεύθυνση, από αυτή δεν απορρέει κάποια υποχρεωτικότητα στο να υπογραφεί από Κυβέρνηση Κοινωνική Συμφωνία με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, γι' αυτό άλλωστε βγήκε και Ευρωπαία Επίτροπος και μας έδωσε συγχαρητήρια αποκαλώντας την Ελλάδα πηγή έμπνευσης για όλη την Ευρώπη»

Η υπουργός είπε «η Κυβέρνηση είχε δύο δρόμους να ακολουθήσει. Ο ένας να νομοθετήσουμε μονομερώς και να πούμε αυτά θα γίνουν και ο άλλος, ο δύσκολος, να πάμε και να επιδιώξουμε κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ στη χώρα, μια Συμφωνία μεταξύ Κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων» και «αυτή η Συμφωνία επιτεύχθηκε γιατί τώρα υπήρχε πρόσφορο έδαφος από τις συνεχείς πολιτικές της Κυβέρνησης που οδήγησαν στα καλύτερα εργασιακά αποτελέσματα των τελευταίων 18 ετών»

Η κυρία Κεραμέως επανέλαβε τις επιδοκιμαστικές αναφορές του προέδρου της ΓΕΣΕΒΕ και μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Καββαθά κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή για την επίτευξη αυτής της Συμφωνίας, όπως και των υπολοίπων προέδρων των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Επισήμανε ότι τα σχόλια κατά την διαβούλευση του νομοσχέδιου ήταν μόλις 42 και ρώτησε τα κόμματα της Αντιπολίτευσης «αλήθεια; αυτό δείχνει ότι όλη η κοινωνία είναι αντίθετη με το νομοσχέδιο αυτό;»

Η Κοινωνική Συμφωνία είπε η υπουργός «σημαίνει αύξηση μισθών και παροχών για τους εργαζομένους και όσοι αντίκεινται σε αυτή σημαίνει ότι δεν θέλουν αύξηση μισθών και παροχών. Η Συμφωνία αυτή σημαίνει σταθερό, προβλέψιμο και αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον», ενώ για τις επιχειρήσεις «σημαίνει σταθερότητα, δυνατότητα επένδυσης σε εργαζόμενους με προοπτική, ξεκάθαρους κανόνες που ενισχύει την ανάπτυξη και τον υγιή ανταγωνισμό».

Σχετικά με τη μετενέργεια, όπως σημείωσε η κυρία Κεραμέως, «αυτό ήταν ζητούμενο επί χρόνια και πλέον οι όροι της ΣΣΕ θα ισχύουν μέχρι να συναφθεί νέα ΣΣΕ ή ατομική σύμβαση εργασίας» και εξήγησε ότι για λόγους «αντισυνταγματικότητας δεν μπορεί να προβλεφθεί αναδρομικότητα στη μετενέργεια».

Η υπουργός επισήμανε ότι «όλες οι παρατάξεις της Αντιπολίτευσης στο ΔΣ της ΓΣΕΕ και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς έχουν στηρίξει και ψηφίσει τη Συμφωνία που συζητάμε! Τι λέτε; Άλλο το ΠΑΣΟΚ στη ΓΣΕΕ και άλλο το ΠΑΣΟΚ που είναι στην Βουλή; Άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ της ΓΣΕΕ και άλλος στη Βουλή; Για να ξέρουμε, ποια είναι η στάση του καθένα και πόση υποκρισία υπάρχει!».

Η κυρία Κεραμέως, υπογράμμισε ότι εκπρόσωποι των τριτοβάθμιων οργανώσεων είναι εκλεγμένες από τα δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια σωματεία που εκπροσωπούν, είναι ο υπερκείμενος φορέας τους. Η Κοινωνική Συμφωνία δεν υπογράφηκε από φυσικά πρόσωπα, αλλά από τους κοινωνικούς φορείς ως θεσμικός φορέας.

Σχετικά με το ερώτημα για το εάν επηρεάστηκε η Συμφωνία από την εμπλοκή του κ. Παναγόπουλου η υπουργός είπε ότι αυτή υπογράφτηκε με τη θεσμική ιδιότητα που έχει το κάθε πρόσωπο, άλλο το φυσικό πρόσωπο και άλλο ο φορέας Και η Κοινωνική Συμφωνία έχει υπογραφεί από τους φορείς.

Σε υψηλούς τόνους, η κυρία Κεραμέως απέρριψε τις επικρίσεις για υπουργούς της Κυβέρνησης γιατί έδωσαν Προγράμματα Κατάρτισης σε κοινωνικού φορείς, λέγοντας ότι διαχρονικά και επί ΠΑΣΟΚ και επί ΣΥΡΙΖΑ συνάπτονταν τέτοια Προγράμματα με τους κοινωνικούς φορείς με παρότρυνση μάλιστα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπενθύμισε ότι τη διάταξη του υπουργείου Οικονομικών που προέβλεπε τη μεταφορά των Προγραμμάτων αυτών από το ΕΣΠΑ στους Εθνικούς Πόρους το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά είχατε ψηφίσει «παρών» και αναρωτήθηκε «εάν λοιπόν αυτό ήταν σκάνδαλο, όπως λέτε τώρα, εσείς τότε ψηφίζατε παρών και δεν το καταψηφίσατε;»