Ν. Κεραμέως: Νέα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης 22 εκατ. ευρώ στην ΑΜΘ

Δύο νέα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης, συνολικού προϋπολογισμού 22.122.000 ευρώ και πλήρως προσαρμοσμένα στις ανάγκες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ), παρουσίασε, σήμερα, από την Αλεξανδρούπολη η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μαζί με τη διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) Γιάννα Χορμόβα.

Το πρώτο πρόγραμμα, το οποίο είχε ήδη ανακοινώσει ο πρωθυπουργός κατά την τελευταία επίσκεψή του στην περιοχή, αφορά τη δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας και στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ), μέσω επιδότησης ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανοίγει εντός της ημέρας.

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για 250 ανέργους στον κτηνοτροφικό κλάδο. Οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και στη συνέχεια θα αποκτήσουν αμειβόμενη εξάμηνη εργασιακή εμπειρία.

Σημαντική μείωση της ανεργίας στην ΑΜΘ

Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στα σημαντικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στην Περιφέρεια ΑΜΘ, με αποτέλεσμα η ανεργία να σημειώσει ιστορικό χαμηλό, φτάνοντας το 2026 στο 9,4% και πλησιάζοντας τον μέσο όρο της χώρας, όταν το 2019 το ποσοστό ανεργίας στην περιοχή έφτανε το 17%.

«Μπορεί οι δείκτες να μην λένε πολλά», σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Κεραμέως, «όμως το σημαντικό είναι πως περισσότεροι από 14.300 συμπολίτες μας που δεν εργάζονταν το 2019 σήμερα έχουν εργασία. Από αυτούς, οι 10.000 είναι γυναίκες». Όπως τόνισε, η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει την αποτελεσματική δουλειά που γίνεται από τη ΔΥΠΑ στην ΑΜΘ, μέσω στοχευμένων προγραμμάτων απασχόλησης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ειδικά στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 64%, ενώ σημαντική ενίσχυση της απασχόλησης καταγράφεται σε κλάδους με έντονη ανάπτυξη, όπως οι κατασκευές, η ενέργεια, τα logistics και η βιομηχανία ξύλου.

Στοχευμένες πολιτικές για την αγορά εργασίας

Τα δύο νέα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στην ΑΜΘ εντάσσονται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό απασχόλησης, ο οποίος --όπως υπογράμμισε η υπουργός-- απευθύνεται σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες και βασίζεται στις ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας.

«Δεν είναι τυχαίο», σημείωσε, «ότι πλέον η ανεργία στις γυναίκες βρίσκεται σε μονοψήφια ποσοστά». Συμπλήρωσε, επίσης, ότι η κατάρτιση των νέων εργαζομένων σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και αφορά σύγχρονες ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση.

Μείωση ανεργίας και αύξηση απασχόλησης

Η κ. Κεραμέως τόνισε ότι η ανεργία στη χώρα έχει μειωθεί στο 7,7%, ποσοστό που αποτελεί το χαμηλότερο των τελευταίων οκτώ ετών, από περίπου 18% τα προηγούμενα χρόνια. Την ίδια στιγμή, τα ποσοστά πλήρους απασχόλησης έχουν αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας στο 79% από 69% πριν από λίγα χρόνια.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη συνεχή προσπάθεια αύξησης του κατώτατου μισθού, ο οποίος σήμερα ανέρχεται στα 880 ευρώ, σημειώνοντας ότι το επόμενο διάστημα θα εισηγηθεί στο υπουργικό συμβούλιο μια ακόμη μικρή αύξηση. Υπενθύμισε παράλληλα τη δέσμευση του πρωθυπουργού για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ έως τα τέλη του 2027.

Η υπουργός αναφέρθηκε και στις νέες δράσεις για τη στήριξη της απασχόλησης σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών εργασίας και την ενίσχυση της συμμετοχής των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους νέους και στις γυναίκες, ενώ προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλουν και οι «Ημέρες Καριέρας» που έχουν πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από είκοσι πόλεις στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. «Είναι σημαντικό να τονιστεί», ανέφερε, «ότι μέχρι σήμερα περισσότεροι από 473.000 συμπολίτες μας έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα, από τους περίπου 700.000 που έφυγαν από τη χώρα την περίοδο της οικονομικής κρίσης».

Τα προγράμματα της ΔΥΠΑ στην Περιφέρεια ΑΜΘ

Εξειδικεύοντας τα νέα προγράμματα, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, τόνισε ότι στόχος τους είναι να δώσουν την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους ανέργους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Όπως ανέφερε, μέχρι σήμερα στην Περιφέρεια ΑΜΘ έχουν υλοποιηθεί 53 προγράμματα απασχόλησης με περισσότερους από 17.000 ωφελούμενους. Παράλληλα λειτουργούν έξι σχολές μαθητείας στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες, με περίπου 6.000 μαθητές που εκπαιδεύονται σε σύγχρονες ειδικότητες.

Σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον κτηνοτροφικό κλάδο, η κ. Χορμόβα σημείωσε ότι εφαρμόστηκε αρχικά στη Θεσσαλία με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Η μηνιαία αποζημίωση για την εξάμηνη απασχόληση θα φτάνει τα 748 ευρώ και θα καταβάλλεται απευθείας στους ωφελούμενους. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη συμβολή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ για την εφαρμογή του στην ΑΜΘ συνεκτιμήθηκαν και οι σημαντικές απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο λόγω ζωονόσων.

Μείωση εργοδοτικών εισφορών και πρόγραμμα 55+

Απαντώντας σε ερώτηση για τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών, η υπουργός σημείωσε ότι αυτές έχουν ήδη μειωθεί κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες και αναμένεται επιπλέον μείωση κατά μισή μονάδα, φτάνοντας συνολικά τις έξι. Τόνισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει την επιχειρηματικότητα, ωστόσο πρέπει να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Όπως είπε, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον κοντά στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις μισθολογικές εισφορές.

Σε ερώτηση για το πρόγραμμα απασχόλησης 55+, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα με ισχυρή κοινωνική διάσταση, από το οποίο ωφελήθηκαν περισσότεροι από 35.000 άνθρωποι. Ωστόσο, το υψηλό κόστος του, που ξεπερνά τα 850 εκατομμύρια ευρώ, δεν επιτρέπει τη συνέχισή του με τα σημερινά δημοσιονομικά δεδομένα, αν και, όπως είπε, θα καταβληθεί προσπάθεια να υπάρξει συνέχεια.

Συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της από το βήμα του Επιμελητηρίου Έβρου, η υπουργός έκανε ειδική μνεία στη συνεργασία των υπηρεσιών του υπουργείου και της ΔΥΠΑ με τους δήμους και τους τοπικούς φορείς.

«Θέλω πραγματικά να τους ευχαριστήσω για την αγαστή συνεργασία που έχουμε», τόνισε. «Μέσα από αυτή τη συνεργασία γνωρίζουμε τις πραγματικές ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας και μπορούμε να υλοποιούμε στοχευμένα προγράμματα απασχόλησης, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες για τους ανέργους συμπολίτες μας».

Όπως σημείωσε, η μείωση της ανεργίας στην Περιφέρεια ΑΜΘ, σε μια αντικειμενικά δύσκολη περιοχή, αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει συνεργασία, μπορούν να επιτευχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα. Παράλληλα ευχαρίστησε τους υπαλλήλους και τα στελέχη της ΔΥΠΑ στην περιοχή για τη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλουν.

Στο τέλος της εκδήλωσης, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της υπηρεσίας, υπέγραψε την παραχώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στον Δήμο Ορεστιάδας, προκειμένου να στεγαστεί σε αυτές το Μουσικό Σχολείο της πόλης.