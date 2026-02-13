Ν. Κεραμέως για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Αφετηρία νέας εποχής η νέα Συμφωνία

«Τόσα χρόνια μιλάμε για ΣΣΕ. Τώρα, τα ερωτήματα είναι αμείλικτα. Θέλουμε να συνάπτονται πιο εύκολα οι ΣΣΕ; Θέλουμε να επεκτείνονται πιο εύκολα; Θέλουμε οι εργαζόμενοι να έχουν προστασία της πλήρους μετενέργειας; Εμείς ψηφίζουμε ΝΑΙ. Εσείς τι θα ψηφίσετε; » ανέφερε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, απευθυνόμενη στην Αντιπολίτευσης κατά την ολοκλήρωση της συζήτησης του σχεδίου νόμου «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» στην Ολομέλεια.

Η υπουργός, ανέφερε ότι η Κοινωνική αυτή Συμφωνία είναι ιστορική, καθώς στο παρελθόν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία της Κυβέρνησης με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και μάλιστα τέτοιου εύρους, δείχνοντας τι μπορεί να φέρει ο διάλογο και ότι μπορεί να βρίσκεται κοινός τόπος ακόμα και σε θέματα που προκαλούσαν σφοδρή αντιπαράθεση. Κάθε λέξη αυτή της Συμφωνίας και του νομοσχεδίου αποτελεί κείμενο συμφωνία Κυβέρνησης και όλων των κοινωνικών εταίρων των εργαζομένων και εργοδοτών.

Η κυρία Κεραμέως, απαντώντας στις αναφορές του ειδικού αγορητή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Γαβρήλου ότι ήταν άλλο το νομοσχέδιο που τέθηκε στην διαβούλευση από αυτό, είπε ότι «στην διαβούλευση του νομοσχεδίου υπήρξαν πολύ χρήσιμα σχόλια που τα λάβαμε υπόψιν και μετά υπήρξε και δεύτερη Συμφωνία μεταξύ των εταίρων, γι' αυτό και οι εταίροι επανήλθαν στο διάλογο με το Υπουργείο και μετά την λήξη της διαβούλευσης και συμφώνησαν σε αυτά»

Η Κοινωνική αυτή Συμφωνία, είπε η υπουργός «σηματοδοτεί την αφετηρία μας νέας εποχής για τις ΣΣΕ. Στην βάση της Συμφωνίας θα μπορούν να καλύπτονται περισσότεροι εργαζόμενοι με πολλά και σημαντικά οφέλη για εκείνους και τις επιχειρήσεις»

Η παρούσα Κοινωνική Συμφωνία, υπογράμμισε η κυρία Κεραμέως αυτό που στην ουσία κάνει είναι τρία πράγματα: Πιο εύκολη την σύναψη ΣΣΕ. Πιο εύκολη την επέκταση των ΣΣΕ. Εξασφάλιση της μετενέργειας.

Η υπουργός, υπενθύμισε τα θετικά σχόλια που έχουν υπάρξει σε ευρωπαϊκή επιτροπή, αλλά και θεσμικούς φορείς της χώρας μας. Υποστήριξε ότι η Κοινωνική Συμφωνία έρχεται τώρα γιατί τώρα ήταν πρόσφορο το έδαφος μετά από μια πολύ σημαντική βελτίωση της αγοράς εργασίας και αναφέρθηκε σε μια σειρά από θετικούς δείκτες σε επίπεδο αύξηση της εργασίας και της απασχόλησης.

Η υπουργός, απευθυνόμενη στην Αντιπολίτευση της καταλόγισε «αμηχανία» γιατί αυτή τη Συμφωνία την έφερε μια κεντροδεξιά κυβέρνηση και όχι μια κεντροαριστερή. Ανέφερε ότι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ δεν προσήλθαν στον διάλογο όταν κλήθηκαν και πρόσθεσε «μας λέτε ότι αργήσαμε, τώρα όμως που την φέραμε εσείς θα την ψηφίσετε ή όχι;».

Για την υπόθεση Παναγόπουλου, η κυρία Κεραμέως ανέφερε ότι υπάρχει μεν το τεκμήριο αθωότητα, αλλά η θέση μας είναι ότι θα πρέπει να χυθεί άπλετο φως σε όλες τις πτυχές της. Όμως, ξεκαθάρισε η Κοινωνική Συμφωνία δεν είναι μεταξύ φυσικών προσώπων, αλλά με τους θεσμούς που εκπροσωπούν και μάλιστα η υπογραφή της ΓΣΕΕ προήλθε με ομόφωνη απόφαση όλων των παρατάξεων, πλην αυτής του ΚΚΕ που έχει αποχωρήσει. Σχετικά με την απόφαση των Προγραμμάτων να περάσουν από το ΕΣΠΑ στους εθνικούς πόρους, η υπουργός είπε ότι όταν αυτή η διάταξη πέρασε από την Βουλή ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά δεν την καταψήφισαν, αλλά τάχθηκαν με το «παρών».

Η κυρία Κεραμέως, ανέφερε επίσης, ότι «τα ερωτήματα είναι αμείλικτα. Τόσα χρόνια μιλάμε για ΣΣΕ. Θέλουμε να συνάπτονται πιο εύκολα ΣΣΕ, εμείς λέμε ΝΑΙ. Θέλουμε να επεκτείνονται πιο εύκολα οι ΣΣΕ, εμείς ψηφίζουμε ΝΑΙ. Θέλουμε οι εργαζόμενοι να έχουν προστασία τηςπλήρους μετενέργειας, εμείς ψηφίζουμε ΝΑΙ. Εσείς τι θα ψηφίσετε;».

Ο υφυπουργός Εργασίας Κωνσταντίνος Καραγκούνης από την πλευρά του εστίασε στις αναφορές των βουλευτών της Αντιπολίτευσης σχετικά με την ασφάλεια - υγεία στην εργασία και στα εργατικά ατυχήματα λέγοντας ότι πρόβλημα είναι να χάνετε έστω και μια ζωή, όμως αυτό που αναφέρετε περί αύξησης των εργατικών ατυχημάτων τα τελευταία χρόνια δεν ανταποκρίνεται στα στοιχεία της Eurostat.

Ο τρόπος καταγραφής των ατυχημάτων είναι ο ίδιος με αυτόν που ήταν και παλαιότερα. Επισήμανε ότι ο αριθμός των εργαζόμενων έχει αυξηθεί κατά 570.000 άρα ο παρανομαστής δεν είναι ο ίδιος με εκείνο του προ του 2019, αλλά ανά εκατό χιλιάδες που γίνεται η σύγκριση στα στοιχεία της Eurostat η Ελλάδα είναι σε καλύτερη θέση. Σχετικά με τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, επισήμανε ότι από 53.000 ελέγχους το 2015 έχουμε φτάσει στις 83.000 ελέγχους και εσείς μας λέτε ότι τάχα γίνονται έλεγχοι με τον ίδιος τρόπο.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι δεν μπορεί να ισχύει ότι η Επιθεώρηση Εργασίας είναι υποστελεχωμένη όταν κάνει +30.000 ελέγχους, που γίνεται αυτό!. Αναφερόμενος στο νομό Τρικάλων, είπε ο κ. Καραγκούνης έγιναν 1.200 έλεγχοι και οι επιχειρήσεις στο σύνολό τους είναι 3.453 επιχειρήσεις εκ των οποίων οι 348 Α και Β Επικινδυνότητας, αλλά το ερώτημα είναι να δούμε - δεν λέω εάν έγιναν ή όχι- οι άλλοι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί εάν έκαναν του ελέγχους που θα πρέπει να γίνονται, όπως από την Περιφέρεια.

Αυτή την ώρα διεξάγεται η ονομαστική ψηφοφορία επί της Αρχής και των άρθρων του νομοσχεδίου μετά από αίτημα του ΚΚΕ.