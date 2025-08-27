Ν. Κεραμέως για νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Οι αλλαγές είναι προς όφελος των εργαζομένων

Με αφορμή την κριτική που δέχτηκε για το 13ωρο στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, σχολίασε πως η ρύθμιση αυτή ισχύει ήδη από το 2023.

Όπως σημείωσε σε δηλώσεις της στο OPEN, «τώρα το περίφημο πια 13ωρο είναι κάτι καινούργιο; Όχι! Ισχύει από το 2023. Μπορείς να δουλεύεις σε δύο εργοδότες μέχρι 13 ώρα ανά ημέρα.

Αφού λοιπόν ισχύει αυτό, γιατί να μη μπορώ να το κάνω αυτό πια στον ίδιο εργοδότη, για να μη μετακινούμαι και να παίρνω και +40% για κάθε ώρα. Αυτό είναι στο πλαίσιο της ενωσιακής νομοθεσίας. Η Ευρώπη σού λέει πως υπάρχουν κάποια όρια που πρέπει να σεβαστείς. Τουλάχιστον 11 ώρες ανάπαυσης την ημέρα και 48 ώρες την εβδομάδα. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην ΕΕ που εφαρμόζει κάτι τέτοιο, υπάρχουν τουλάχιστον 10 κράτη που το κάνουν

Επίσης απαγορεύεται να δώσεις 13ωρο στον ίδιο εργαζόμενο για πάνω από 37 μέρες τον χρόνο. Αν παρανομήσεις σε αυτό ως εργοδότης και σε πιάσουν, τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Υπάρχει κλάδος που εμφάνιζε 2 στους 3 ως μερικώς απασχολούμενους εργαζόμενους. Αυτό δεν υπάρχει πια. Αυξάνεται διαρκώς η πλήρης απασχόληση γιατί αυξάνονται οι έλεγχοι. Εμείς εφαρμόζουμε τις αλλαγές αυτές ακούγοντας και τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις.»

Η υπουργός Εργασίας τόνισε πως έχει υπάρξει βελτίωση στην αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια, κάνοντας λόγο για μείωση της ανεργίας και την αύξηση των μισθών.

«Η ανεργία ήταν στο 18% πριν έξι χρόνια, τώρα πλέον βρίσκεται κάτω από το 8%. Έχουμε 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε λοιπόν και πολύ καλύτερα στοιχεία και ποσοτικά και ποιοτικά. Πολλές περισσότερες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ο κατώτατος μισθός έχει ανέβει κατά 35%. Ο μέσος μισθός κατά 28%. Είναι όλα ιδανικά και ρόδινα; Όχι, έχουμε ακόμη πάρα πολύ δρόμο. Αλλά όσοι δεν καταλαβαίνουν ότι όλες αυτές οι αλλαγές είναι προς όφελος των εργαζομένων, λυπάμαι αλλά αγνοούν βασικά στοιχειά της αγοράς εργασίας», υπογράμμισε αρχικά.

Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και το 4ήμερο

Αναφερόμενη στο νέο νομοσχέδιο, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να επιλέγουν 4ήμερη εργασία με 10ωρο ωράριο σε ετήσια βάση: «Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο έχει 4ήμερη εργασία. Σήμερα αν ένας γονέας θέλει να δουλεύει Δευτέρα-Πέμπτη και Παρασκευή να είναι με το παιδί του, μπορεί να το κάνει αυτό μόνο για 6 μήνες. Τον υπόλοιπο χρόνο πρέπει να βρει παιδικό σταθμό για την Παρασκευή. Έρχεται λοιπόν το νομοσχέδιο και τι λέει; 4ήμερο για όλο τον χρόνο με 10ωρη εργασία».