Ν. Kεραμέως: 1,8 εκατ. παραπάνω υπερωρίες δηλώθηκαν το 2025 σε σχέση με το 2024 - Όσα είπε για το 13ωρο

Σε μία προσπάθεια αποσαφήνισης των προβλέψεων του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως παραχώρησε συνέντευξη το πρωί της Πέμπτης.

Αρχικά, η κ. Κεραμέως μιλώντας στην ΕΡΤ σχετικά με τις αλλαγές που φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και συγκεκριμένα για το 13ωρο, τόνισε «το νομοσχέδιο, περιέχει 97 διατάξεις, αυτή, είναι μόνο μία από τις 97. Όταν συζητάμε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε συνολικά και να φωτίζουμε όλες τις πλευρές. Γιατί ενδιαφέρουν εκατομμύρια ανθρώπους, εκατομμύρια εργαζόμενους και επιχειρήσεις».

Και εξήγησε: «πρώτα απ όλα ο όρος 13ωρο είναι προβληματικός. Γιατί αφήνει να εννοηθεί ότι κάθε πολίτης, κάθε εργαζόμενος, θα δουλεύει εφεξής 13 ώρες κάθε ημέρα. Είναι έτσι; Όχι βέβαια. Πόσο μπορεί να εφαρμοστεί αυτό; Μέχρι 37 ημέρες τον χρόνο. Δηλαδή κατ’ αναλογία, μέχρι 3 ημέρες τον μήνα. Άρα ξεκινάμε από τα βασικά. Είναι μια ρύθμιση κατ’ εξαίρεση».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «δεύτερον, πρέπει να συμφωνήσει ο εργαζόμενος, πρέπει να δώσει τη συναίνεσή του και αν δεν το κάνει ρητά, προβλέπεται ότι ούτε μπορεί να απολυθεί ούτε μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο οποιασδήποτε δυσμενούς διάκρισης».

Όσο για το αν υπάρχει «δικλίδα ασφαλείας», η κ. Κεραμέως ανέφερε: «Το λέει ρητά. Σας θυμίζω ότι ακριβώς η ίδια συζήτηση γινόταν και πέρυσι, όταν υποτίθεται ότι είχε θεσπιστεί η δήθεν εξαήμερη εργασία. Και τότε το επιχείρημα της αντιπολίτευσης ήταν “μα δεν θα μπορέσει ποτέ να αρνηθεί ο εργαζόμενος, δεν θα μπορέσει, γιατί η διαπραγματευτική δύναμη είναι με τον εργοδότη”. Εμείς τότε λέγαμε ότι δεν είναι έτσι. Ότι είναι μια ρύθμιση κατ’ εξαίρεση, ότι είναι πολύ ακριβό για τον εργοδότη και ότι σε κάθε περίπτωση μπορεί πάντοτε να αρνηθεί ο εργαζόμενος. Τι απέγινε αυτή τη ρύθμιση ένα χρόνο μετά, πόσο εφαρμόστηκε; Δουλεύει όλος ο κόσμος έξι μέρες τη βδομάδα; Όχι βέβαια. Πόσες επιχειρήσεις της χώρας το εφαρμόζουν; Το 0,1%».

Και συνέχισε: «άρα και ο εργαζόμενος μπορεί να πει “όχι”, μια χαρά να αρνηθεί την έκτακτη βάρδια αυτή, όπως τη λέμε. Και το μέτρο αυτό έχει πολλές δικλείδες ασφαλείας, όπως και το μέτρο το συγκεκριμένο, το οποίο συζητάμε τώρα».

Συνοψίζοντας, η Υπουργός τόνισε: «δεν είναι 13ωρα, γιατί είναι μια κατ’ εξαίρεση ρύθμιση που μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι και 37 ημέρες τον χρόνο. Δεύτερον, απαιτεί συμφωνία του εργαζομένου. Τρίτον, απαιτεί συμμόρφωση με τα ευρύτερα πλαίσια. Δηλαδή μέχρι 11 ώρες ανάπαυση την ημέρα, οπωσδήποτε, μέχρι 48 ώρες κατά μέσο όρο τη βδομάδα στο τετράμηνο».

Για την ψηφιακή κάρτα, η κ. Κεραμέως είπε πως παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σχετικά με τον έλεγχο της εργατικής νομοθεσίας.

«Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να ελέγξει ανά πάσα στιγμή πόσες ώρες εργάζεται κάποιος. Καταγράφει τον πραγματικό χρόνο εργασίας και γι’ αυτό και έχει αποκαλυφθεί ένας τεράστιος αριθμός υπερωριών που δεν εμφανιζόταν πριν την εφαρμογή της κάρτας», είπε η κ. Κεραμέως και πρόσθεσε: «έρχεται το νομοσχέδιο αυτό και προβλέπει ρητά απαγόρευση μείωσης αποδοχών, μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας».

Σχετικά με την ψηφιακή κάρτα εργασίας δήλωσε επίσης πως «μπαίνουν σε αυτή διαρκώς νέοι κλάδοι» και πως «1,8 εκατ. παραπάνω υπερωρίες δηλώθηκαν το 2025 σε σχέση με το 2024».