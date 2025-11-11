Ν. Καραχάλιος: Είχαμε σχεδιάσει με Καρυστιανού να ανακοινώσει κόμμα στις 24 Ιουλίου

Ο Νίκος Καραχάλιος αποκάλυψε σε δηλώσεις του πως με τη Μαρία Καρυστιανού είχαν συμφωνήσει να ανακοινώσει από τα Χανιά την ίδρυση κόμματος στις 24 Ιουλίου.

«Είχαμε προγραμματίσει μια εκδήλωση στις 24 Ιουλίου, ανήμερα της γιορτής της Δημοκρατίας, στα Χανιά —την ιδιαίτερη πατρίδα του πρωθυπουργού— μαζί με την κυρία Καρυστιανού. Είχαν προβλεφθεί 4.000 καθήμενοι· υπήρχε, δηλαδή, πλήρης σχεδιασμός και συμβολισμοί», είπε ο κ. Καραχάλιος σε δηλώσεις του στον Alpha 98,9, διευκρινίζοντας πως «το όλο εγχείρημα βασίστηκε σε μια ανάρτηση της κυρίας Καρυστιανού στο Facebook».

Όπως πρόσθεσε, «είχα καλέσει όλα τα εθνικά δίκτυα, υπήρχε συνεννόηση για το τι θα ειπωθεί και με ποια σειρά. Όταν τελικά δεν έγινε η ανακοίνωση, τη διάψευση την έμαθα από συνεργάτη του Star. Την επόμενη ημέρα συναντηθήκαμε ξανά και στη συνέχεια μιλήσαμε άλλες τέσσερις φορές διαδικτυακά. Πρόκειται για μια ενδοοικογενειακή διαφορά και δεν θέλω να την εκθέσω».

Ο επικοινωνιολόγος τόνισε ότι υπήρχε συγκεκριμένη σκηνοθεσία πίσω από την εκδήλωση: «Πρώτον, ήταν η ημέρα της Δημοκρατίας· δεύτερον, τα Χανιά· τρίτον, η πατρίδα του πρωθυπουργού· και τέταρτον, η επιλογή του λιμανιού, γιατί συμβολικά εκεί θα “έπεφτε” ο κ. Μητσοτάκης — ποτέ δεν είχε καταφέρει να συγκεντρώσει τόσο κόσμο εκεί». Όπως εξήγησε, «το οργανωτικό σκέλος είχε ανατεθεί σε ανεξάρτητη ομάδα, ενώ το πολιτικό σχεδιάστηκε το τελευταίο δεκαπενθήμερο, από τις 11 Ιουλίου και μετά».

Αναφερόμενος στο κίνημα «ΚΥΜΑ», υποστήριξε πως «το είχα ήδη αναφέρει σε τουλάχιστον τρεις συνεντεύξεις σε ραδιόφωνα και μικρά κανάλια. Αν κάποιος είναι νέος στην πολιτική και δεν αφιερώνει χρόνο να ενημερωθεί σωστά… Εδώ τίθεται το ερώτημα: γνωρίζεις ή δεν γνωρίζεις τι λένε οι συνεργάτες σου; Δεν θα ήμουν σύμβουλος πρωθυπουργών και πολιτικών αρχηγών αν δεν ήμουν σαφής σε όσα λέω».

Ποιοι συνεργάζονται με την κ. Καρυστιανού

Ο κ. Καραχάλιος αναφέρθηκε και στα πρόσωπα που συνεργάζονται με τη Μαρία Καρυστιανού, αναφέροντας συγκεκριμένα τον καθηγητή Φαρμακευτικής Δημήτρη Κούβελα, πρόεδρο της «Πνοής Δημοκρατίας», τη δικηγόρο Μαρία Γρατσία, και τον Μιχάλη Πατσίκα, γνωστό από τη «Σπίθα» του Μίκη Θεοδωράκη και τα συλλαλητήρια κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Μιλώντας για τα γεγονότα που προηγήθηκαν, αποκάλυψε: «Το πρωί εκείνης της Κυριακής, το e-tetradio δημοσίευσε ένα θέμα, ο κ. Πατσίκας το σχολίασε με τη λέξη “Καλημέρα”, κι εγώ έγραψα τις λέξεις που ξεκινούν από Κ —ανάμεσά τους και η “Καλημέρα”— ως ανταπόκριση στο κάλεσμα της Μαρίας, η οποία ζητούσε από τους πολίτες να αυτοοργανωθούν». Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι «το “κύμα” δεν ήταν τυχαίο· είχαν προηγηθεί έρευνες. Αυτές δεν έγιναν για λογαριασμό της Μαρίας Καρυστιανού. Είχα αποστείλει ερωτηματολόγια σε ελληνικές εταιρείες δημοσκοπήσεων, αλλά τελικά χρειάστηκε να απευθυνθώ σε εταιρεία του εξωτερικού για να έχω επαρκή στοιχεία».



«Σήμερα έχουμε δομές σε 50 νομούς, ομάδες των έξι ατόμων. Το ΚΥΜΑ ήταν έτοιμο και η Μαρία Καρυστιανού είχε συμβάλει σε αυτό», είπε, προσθέτοντας ότι «ο Μιχάλης Πατσίκας είχε κάνει ένα βίντεο από το Ζάππειο, μιλώντας για τη “μαμά Μέλισσα” —τη Μαρία Καρυστιανού—, τη “μαμά των Τεμπών”, όπως την αποκάλεσε». Κλείνοντας, ο Νίκος Καραχάλιος υπογράμμισε: «Σε όλες μου τις αναρτήσεις εκφράζω αγάπη και στοργή για έναν άνθρωπο που κάνει τα πρώτα του βήματα στην πολιτική — έναν χώρο σκληρό και απαιτητικό. Πρέπει να της αναγνωρίσουμε το θάρρος του πρωτάρη. Το κίνημα θα είναι πάντα εκεί, έτοιμο για εκείνη· η θάλασσα θα την προστατεύει, αλλά έξω από το κύμα, ο χώρος μπορεί να σε πνίξει».