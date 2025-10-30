Ν. Κακλαμάνης για ΚτΒ: Μέχρι τον Μάρτιο η εισαγωγή της συνολικής αναθεώρησης

Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν λίγο νωρίτερα από την Ολομέλεια, είναι, όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος της Βουλής περιορισμένες, και επιδιώκουν να κάνουν πιο λειτουργικές τις μαραθώνιες συνεδρίασεις της Ολομέλειας, με αιχμή κυρίως την δυνατότητα λόγου σε περισσότερους βουλευτές, που είτε χάνουν το δικαίωμά τους, είτε υποχρεώνονται να μιλήσουν πολύ αργά, λόγω της κατάχρησης του χρόνου από τους άλλους ομιλητές.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε την Ολομέλεια ότι επίκειται ευρεία αλλαγή του Κανονισμού την οποία προσδιόρισε χρονικά, την άνοιξη του 2026 (σ.σ. μέχρι τότε, αναμένεται να έχει αρχίσει και η προετοιμασία αναθεώρησης του Συντάγματος ή τουλάχιστον να έχουν ανοίξει τα "χαρτιά" τους τα κόμματα, που θα περιλαμβάνουν και τη θεσμική λειτουργία της Βουλής).

«Αυτός ο Κανονισμός με τον οποίο λειτουργούμε φτιάχτηκε επί Γιάννη Αλευρά, από μια εμβληματική προσωπικότητα της τότε νομικής επιστήμης, τον Αριστόβουλο Μάνεση. Όταν η Βουλή είχε τέσσερα κόμματα- Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και τον τότε Συνασπισμό- με τις τότε πολιτικές προσωπικότητες και με τις τότε τεχνολογικές δυνατότητες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ότι χτυπάτε ανοιχτή θύρα, όταν όλοι είπατε ότι πρέπει να γίνει μια γενικότερη αναθεώρηση του Κανονισμού. Δεν μπορεί αυτός ο Κανονισμός, σαράντα χρόνια μετά, με οκτώ κόμματα και 23 ανεξάρτητους βουλευτές, να μείνει ως έχει», είπε ο πρόεδρος της Βουλής. Σημείωσε ώστοσο ότι και με την συνολική αναθεώρηση του Κανονισμού, θα παραμείνουν διατάξεις «πολύ καλές».

Ο κ. Κακλαμάνης είπε ότι θα ακολουθήσει προεργασία από τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Βουλής και η προτεινόμενη αναθεώρηση θα δοθεί στα κόμματα προκειμένου να αρχίσει ευρεία διαβούλευση, με στόχο, το αργότερο τον Μάρτιο να έχει καταλήξει η διαβούλευση και να κατατεθεί η γενικότερη αναθεώρηση του Κανονισμού.

Άλλωστε, όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Βουλής, οι τρεις τροποποιήσεις που ψηφίστηκαν σήμερα, αφορούν στην κοινοβουλευτική διαδικασία και όχι στη θεσμική λειτουργία της Βουλής.

Όσο για το κλίμα που επικρατεί στους βουλευτές για το δικαίωμα λόγου και πως αυτό ασκείται, ο κ. Κακλαμάνης δεν δίστασε να υπογραμμίσει ότι με εξαίρεση την Πλεύση Ελευθερίας, δεν υπάρχει βουλευτής που να μην του έχει παραπονεθεί, στον διάδρομο, και να μην του έχει ζητήσει να κάνει κάτι για τους «ατέρμονους μονολόγους, που γίνονται κάθε μέρα στη Βουλή, από όλα τα κόμματα». Γι΄αυτό, και όπως σημείωσε με νόημα, σήμερα «ένιωσε….κάπως περίεργα που άκουσε ενδοιασμούς με την πρώτη αλλαγή (σ.σ. κόφτης)». Εξήγησε επίσης ότι θα υπάρξει μία ανοχή κατά 25% του χρόνου ομιλίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνολικά επαρκεί αυτός ο συνολικός χρόνος και να περιληφθεί στην μεγάλη αναθεώρηση του Κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση, τόνισε, το μέτρο θα ισχύσει χωρίς εξαίρεση, από τον πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο αρχηγό κόμματος και για όλους τους υπουργούς.