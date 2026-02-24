Ν. Κακλαμάνης: Καταδικάζω απερίφραστα την άνανδρη επίθεση στο γραφείο της Χρ. Αλεξοπούλου

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, μόλις πληροφορήθηκε την απαράδεκτη και φασιστική ενέργεια που σημειώθηκε στο πολιτικό γραφείο της κ. Χριστίνας Αλεξοπούλου στο κέντρο της Πάτρας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Καταδικάζω απερίφραστα και με αποτροπιασμό την άνανδρη επίθεση προς το πρόσωπο της βουλευτού Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χριστίνας Αλεξοπούλου. Το γεγονός ότι πρόκειται για την τρίτη φορά που το συγκεκριμένο γραφείο γίνεται στόχος βανδαλισμών καθιστά το περιστατικό ιδιαίτερα ανησυχητικό. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία και στρέφονται κατά της ελεύθερης πολιτικής δράσης και της ομαλής λειτουργίας του πολιτεύματος».