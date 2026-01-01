Ν. Χαρδαλιάς: Το νέο έτος χρειάζεται σταθερά βήματα, καθαρούς στόχους και ειλικρίνεια

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τελέστηκε σήμερα το πρωί στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών υπό τη διοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής η καθιερωμένη πανηγυρική Δοξολογία για το Νέο Έτος, χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμου.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς υποδέχθηκε στην είσοδο της Μητρόπολης τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, μαζί με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Πρωτοσύγκελο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Επίσκοπο Χριστουπόλεως κ. Βαρνάβα, ενώ στρατιωτικό άγημα απέδιδε τιμές.

Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε: «Η αρχή κάθε νέας χρονιάς είναι πάντα μια στιγμή αναστοχασμού. Να δούμε τι καταφέραμε, τι αφήνουμε πίσω και κυρίως πώς συνεχίζουμε με ρεαλισμό, αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης.

Το 2026 μας βρίσκει σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις και νέες ευκαιρίες. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν μας χαρίζεται. Κάθε βήμα μπροστά είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, σχεδίου, συνέπειας και συνεργασίας.

Στη Μητροπολιτική Αττική εργαζόμαστε καθημερινά για να μετατρέπουμε τις δυσκολίες σε αφετηρία προόδου – με έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα, με πολιτικές που ενισχύουν τη συνοχή, με επιλογές που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και στις 66 γειτονιές μας.

Το νέο έτος δεν χρειάζεται μεγάλες υποσχέσεις. Χρειάζεται σταθερά βήματα, καθαρούς στόχους και ειλικρίνεια. Χρειάζεται να συνεχίσουμε να χτίζουμε μια Αττική πιο ανθεκτική, πιο δίκαιη, πιο λειτουργική – για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές.

Εύχομαι το 2026 να είναι μια χρονιά υγείας, προόδου και δημιουργίας. Μια χρονιά με περισσότερη εμπιστοσύνη, περισσότερη ενότητα και μεγαλύτερη σιγουριά για το αύριο. Καλή χρονιά σε όλες και όλους!»