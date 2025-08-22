Ν. Χαρδαλιάς: Με τη συμβολή του Ν. Παπαθανάση συνεχίζεται το αντιπλημμυρικό έργο στα Βριλήσσια

Με εξασφαλισμένη χρηματοδότη συνεχίζεται προς την ολοκλήρωση η κατασκευή δικτύου αγωγών αποχέτευσης όμβριων στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων, ένα σημαντικό έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης της Περιφέρειας Αττικής στο Βόρειο Τομέα.

Τη χρηματοδοτική λύση έδωσε, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης με την υπογραφή ένταξης του έργου στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Περιφέρειας.

Το γεγονός χαιρετίζει, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, σημειώνοντας ότι «ο κ. Παπαθανάσης είναι σταθερός αρωγός στην τεράστια προσπάθεια της Περιφέρειας να θωρακίσει το λεκανοπέδιο, δίνοντας λύσεις που αφορούν στην ασφάλεια των πολιτών».

Ο περιφερειάρχης υπενθυμίζει ότι ανάλογη πρακτική ακολουθήθηκε και για τη χρηματοδότηση του ρεύματος της Σαπφούς στο Μαρούσι το οποίο θα δημοπρατηθεί τον Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα το έργο στα Βριλήσσια συμβασιοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2023, προχωράει με γρήγορους ρυθμούς και η ολοκλήρωσή του αναμένεται στα μέσα του 2026

Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί: