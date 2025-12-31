Ν. Χαρδαλιάς: Η Πρωτοχρονιά μας βρίσκει γύρω από την παράδοση, την ανθρώπινη ζεστασιά και την ελπίδα για το αύριο

Γιορτινή ατμόσφαιρα επικράτησε παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Αττικής, όπου πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι έψαλαν τα καθιερωμένα κάλαντα στον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, ανταλλάσσοντας ευχές για το νέο έτος.

Την αρχή έκαναν τα κορίτσια του Γυμναστικού και Πολιτιστικού Ομίλου «Ρυθμική Κίνηση» από τον Άγιο Δημήτριο, τα οποία, ντυμένα με τις αγωνιστικές τους στολές, τραγούδησαν τα κάλαντα και δέχθηκαν δώρα από τον Περιφερειάρχη, ο οποίος ενημερώθηκε για τις επιτυχίες τους.

Ακολούθησαν τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ηπειρωτών Αγίας Βαρβάρας «Απειρωτάν», που με παραδοσιακές φορεσιές, κλαρίνο, τραγούδια και χορούς της Ηπείρου, μετέφεραν τοπικά ήθη και έθιμα, προσφέροντας στον κ. Χαρδαλιά καλάθι με προϊόντα της ηπειρώτικης γης.

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με τον Κρητικό Χορευτικό Σύλλογο «Απτεραίοι» από τον Κορυδαλλό, που παρουσίασε τα παραδοσιακά κάλαντα της Κρήτης με τη συνοδεία λαούτου, βιολιού και λύρας. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσαν οι μαντινάδες τριών μικρών χορευτών, ενώ στον Περιφερειάρχη προσφέρθηκε εικόνα της Παναγίας Επτάσπαθης.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς ευχαρίστησε τους συλλόγους για τη συμβολή τους στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τόνισε τη σημασία της παράδοσης, της ενότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, υπογραμμίζοντας τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής σε πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ευχήθηκε, τέλος, το νέο έτος να φέρει υγεία, δημιουργικότητα και αισιοδοξία.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Γιάννης Σελίμης, η Ειδική Γραμματέας Έλενα Ράπτη και ο Διευθυντής του Γραφείου Περιφερειάρχη Γιώργος Χαλκιάς.

Αμέσως μετά, ο Περιφερειάρχης μετέβη στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αθηνών, όπου παρέστη στην τελετή κοπής της βασιλόπιτας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.