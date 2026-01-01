Ν. Χαρδαλιάς: Η Αττική μας φωτίστηκε απ’ άκρη σ΄ άκρη για να υποδεχθεί το 2026 με ένα μοναδικό υπερθέαμα

Η αλλαγή του χρόνου βρήκε τον Περιφερειάρχη μαζί με χιλιάδες κόσμου στο ΔΕΗ Xmas West Park του Μητροπολιτικού Πάρκου Τρίτση, το οποίο μέσω γιγαντοοθόνης συνδέθηκε απευθείας με το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως – Ατελείωτο πάρτι μέχρι το πρωί στα δύο κορυφαία εορταστικά τοπόσημα του Λεκανοπεδίου

Με μια ανεπανάληπτη γιορτή υποδέχθηκε το 2026 η Περιφέρεια Αττικής, μετατρέποντας ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, από το Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτης έως το Πεδίον του Άρεως, σε ένα μαγευτικό σκηνικό γεμάτο μουσική, φως, χορό και τραγούδι για μικρούς και μεγάλους.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς βρέθηκε για την αλλαγή του χρόνου μαζί με την οικογένειά του στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Από νωρίς, χιλιάδες επισκέπτες, οικογένειες με παιδιά, νεαροί και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, είχαν κατακλύσει τον χώρο γύρω από την κεντρική σκηνή και ήταν έτοιμοι να ζήσουν το πρωτοχρονιάτικο υπερθέαμα.

«Απόψε μετέχουμε όλοι μαζί σε μια μεγάλη, ανοιχτή γιορτή που αγκαλιάζει ολόκληρο το Λεκανοπέδιο και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας, δημιουργίας και αισιοδοξίας. Η Αττική μας φωτίζεται απ’ άκρη σ’ άκρη, γεμίζει μουσική, χαμόγελα και ζωντάνια, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να ενώνει τους ανθρώπους της και να προσφέρει στιγμές χαράς σε μικρούς και μεγάλους, χωρίς διακρίσεις», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, πριν πατήσει το κουμπί της αντίστροφης μέτρησης για την έλευση του νέου χρόνου.

Και συνέχισε, λέγοντας ότι «από εδώ, από τη Δυτική Αθήνα, την περιοχή που ποτέ δεν ξεχνάμε και που σταθερά στηρίζουμε με έργα και πράξεις, θέλω να ευχηθώ ολόψυχα σε όλες και όλους να έχουμε μια όμορφη και καλή χρονιά. Μια χρονιά γεμάτη υγεία, δύναμη και περισσότερα χαμόγελα. Το 2026 ξεκινά με αισιοδοξία, αλλά και με πολλή δουλειά μπροστά μας. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνεργασία και αίσθημα ευθύνης, ώστε η Περιφέρεια Αττικής να γίνει ακόμη πιο ανθρώπινη, πιο φωτεινή, πιο ασφαλής και πιο δυνατή για όλους. Υποσχόμαστε ότι κάθε μέρα θα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό και μέσα από τις δικές σας συμβουλές να γινόμαστε όλοι καλύτεροι για τους πολίτες, για τις γειτονιές μας, για την πατρίδα μας».

Μόλις οι δείκτες των ρολογιών έδειξαν ακριβώς μεσάνυχτα, ο αττικός ουρανός φωτίστηκε από πυροτεχνήματα αλλά και από ένα φαντασμαγορικό drone show που εντυπωσίασε το κοινό. Δεκάδες μικρά drones σχημάτισαν στον νυχτερινό καμβά παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα σύμβολα, μηνύματα χαράς και γιορτινά σχέδια, αφήνοντας το κοινό με το στόμα ανοιχτό, ενώ οι κάμερες των κινητών τηλεφώνων που απαθανάτιζαν τις στιγμές, γέμισαν με εικόνες μαγείας.