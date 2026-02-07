Ν. Δένδιας: Η Ινδία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα καινοτομίας

Σειρά επαφών με ξένους αξιωματούχους στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Ινδία, όπου θα βρίσκεται έως και τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, πραγματοποίησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτηση στο Χ ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι συναντήθηκε στο περιθώριο του «The India – EU Forum» με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας Władysław Bartoszewski, τον πρώην Καγκελάριο και πρώην υπουργό Εξωτερικών της Αυστρίας Alexander Schallenberg και τον πρέσβη της ΕΕ στην Ιαπωνία Jean-Eric Paquet.

Με έτερη ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι συμμετείχε στο 1ο «The India – EU Forum», που συνδιοργανώθηκε στο Νέο Δελχί από το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας και το think tank «Ananta Centre» ενώ ανάρτησε και φωτογραφία με τον πρόεδρο του «India Practice» Ashok Malik.

Μιλώντας στο 1ο «The India-Eu Forum», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή άμυνα και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ινδία στο ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα καινοτομίας και τεχνολογίας.