Ν. Δένδιας για την επέτειο απελευθέρωσης της Αθήνας: 81 χρόνια από το τέλος της μακράς νύχτας της Γερμανικής Κατοχής

Στην επέτειο των 81 χρόνων από την Απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της Γερμανικής Κατοχής αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ: «Ογδόντα ένα χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της μακράς νύχτας της Γερμανικής Κατοχής.

''Και βλέπομε τη γερμανική σημαία σιγά - σιγά να υποστέλλεται, να εξαφανίζεται σαν να την κατάπιε ο Ιερός Βράχος. Και να αρχίζει να ανεβαίνει στον ιστό το αγαπημένο χρώμα του ουρανού μας''» (Ιωάννα Τσάτσου, Φύλλα Κατοχής).