Ν. Δένδιας για την επέτειο απελευθέρωσης της Αθήνας: 81 χρόνια από το τέλος της μακράς νύχτας της Γερμανικής Κατοχής

Στην επέτειο των 81 χρόνων από την Απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της Γερμανικής Κατοχής αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
Όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ: «Ογδόντα ένα χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της μακράς νύχτας της Γερμανικής Κατοχής.
''Και βλέπομε τη γερμανική σημαία σιγά - σιγά να υποστέλλεται, να εξαφανίζεται σαν να την κατάπιε ο Ιερός Βράχος. Και να αρχίζει να ανεβαίνει στον ιστό το αγαπημένο χρώμα του ουρανού μας''» (Ιωάννα Τσάτσου, Φύλλα Κατοχής).
81 χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της μακράς νύχτας της Γερμανικής Κατοχής.— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 12, 2025
