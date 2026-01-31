Ν. Δένδιας για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Τιμάμε τους τρεις πεσόντες
Ν. Δένδιας για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Τιμάμε τους τρεις πεσόντες

31/01/2026 • 10:32
31/01/2026 • 10:32
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
»Τριάντα χρόνια από την κρίση στα Ίμια, τιμάμε τη μνήμη του Αντιναυάρχου Χριστόδουλου Καραθανάση ΠΝ, του Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ΠΝ και του Πλοιάρχου Έκτορα Γιαλοψού ΠΝ.

Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της», αναφέρει με σημερινή ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

