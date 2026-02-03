Αναθεώρηση Συντάγματος

«Να διευκρινίσουμε ότι και μόνη της η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κινήσει τη διαδικασία με 151 της αναθεώρησης και μετά η επόμενη Βουλή να τα καταφέρει με τους 180», εξήγησε ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νίκος Αλιβιζάτος, όταν κλήθηκε να παραθέσει την άποψή του γύρω από τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.

«Δηλαδή, η συναίνεση είναι απαραίτητη τυπικά νομικά στην επόμενη Βουλή, δεν είναι απαραίτητη τώρα. Μακάρι να υπάρξει από τώρα. Δηλαδή μακάρι σε ορισμένα τουλάχιστον άρθρα του Συντάγματος, τα οποία, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, έχει ωριμάσει η ιδέα του ότι πρέπει να αλλάξουν, να υπάρξει μια σύμπτωση απόψεων ευρύτερη».

«Καλό είναι να υπάρχουν 180 στη δεύτερη Βουλή, ούτως ή άλλως, για να μην μπορεί το πρώτο κόμμα, αν τυχόν έχει αυτοδύναμη πλειοψηφία, να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά καλό είναι να υπάρξει μια ευρύτερη συναίνεση» υπογράμμισε.

«Έναν αιώνα πίσω η χώρα αν μόνο η Βουλή αποφασίζει για ποινικές ευθύνες»

«Το άρθρο 86, πώς να το κάνουμε, έχει ωριμάσει η ανάγκη αναθεώρησής του. Το ερώτημα είναι, αν αιχμή της αναθεώρησης αυτής είναι και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, έχω την εντύπωση ότι 2-3 άρθρα - και θα περίμενα από τον κύριο Μητσοτάκη να τα αναδείξει περισσότερο - θα έπρεπε να είναι πρώτα-πρώτα. Επειδή υπάρχει αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης για το πώς προχωράμε, είναι καιρός το 86, καθώς και το 90 που αφορά την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, και το 101Α που αφορά τις Ανεξάρτητες Αρχές, είναι απαραίτητο αυτά να προχωρήσουν».

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Όλοι βλέπουμε με τις δημοσκοπήσεις πως υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Για να αποκατασταθεί αυτή η εμπιστοσύνη - και εκεί είναι που διαφωνώ με τον κύριο Βενιζέλο - το πρόβλημα είναι και το Σύνταγμα. Ο ίδιος ευθύνεται, αν θέλετε, γιατί τις διατάξεις αυτές ο ίδιος τις διατύπωσε σε κάποιες παλιότερες εποχές. Πρόβλημα είναι και το Σύνταγμα, όπως και να το κάνουμε. Δεν μπορεί η Βουλή και μόνο η Βουλή να αποφασίζει αν θα διωχθεί ένας υπουργός».

«Σας διαβεβαιώνω ότι με αυτό το σύστημα όπου μόνο η Βουλή - το οποίο είναι πολιτικό σώμα - αποφασίζει αν υπάρχει ποινική ευθύνη ή όχι, δηλαδή κινεί τη διαδικασία μόνον η Βουλή, είναι η χώρα μας έναν αιώνα πίσω», συνέχισε αμέσως μετά ο κ. Αλιβιζάτος, για να καταλήξει:

«Αν δεν συνειδητοποιηθεί από το πολιτικό σύστημα ότι πρέπει να υπάρξει δικαστική εμπλοκή, θα μείνουμε έναν αιώνα πίσω και ο κόσμος θα διαμαρτύρεται ότι υπάρχει αλληλοκάλυψη».