Μπακογιάννης κατά Δούκα: 2 λεπτά για την Αθήνα - Τόσο είναι το ενδιαφέρον του

Τη χαμηλή προτεραιότητα που αποδίδει ο νυν δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στα ζητήματα της πρωτεύουσας στηλίτευσε σε ανάρτησή του ο Κώστας Μπακογιάννης, με αφορμή συνέντευξη του πρώτου.

«9 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα διήρκησε η σημερινή συνέντευξη Δούκα στην τηλεόραση. Μόλις τα 2 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα μίλησε για την Αθήνα. Τόσος είναι ο χρόνος του, τόση η προσπάθεια του, τόσο το ενδιαφέρον του», ανέφερε χαρακτηριστικά.