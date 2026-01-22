Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης κατά Βελόπουλου: Η ρωσοφιλία και «ορθόδοξη» χριστεμπορία δεν μπορούν να σπιλώνουν την αγωνία ενός ιεράρχη για τον τόπο του

Την έντονη αντίδραση του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμου προκάλεσε η δήλωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος ισχυρίστηκε από το βήμα της Βουλής, ότι «η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης κληρονομεί από πιστούς ακίνητα και στην συνέχεια τα πουλάει σε Βούλγαρους και σε Τούρκους».

Η συγκεκριμένη δήλωση έγινε χθες, Τετάρτη, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «με αντικείμενο τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων».

Ειδικότερα ο κ. Βελόπουλος δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση: «[…]Η Ελλάδα αλλάζει ιδιοκτήτη και στην παραγωγή τροφίμων και στην εστίαση. Και δεν είναι μόνον αυτό. H Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης κληρονομεί από πιστούς ακίνητα και στην συνέχεια τα πουλάει σε Βούλγαρους και σε Τούρκους. Πηγαίνετε εσείς να αγοράσετε σπίτι στην Τουρκία. Δεν επιτρέπεται σε Έλληνα να αγοράσει ακίνητο στην Τουρκία και δη κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα».

Ο εν λόγω ισχυρισμός προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, την εύλογη αντίδραση του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση, διά της οποίας τονίζει: «Περί της πωλήσεως ακινήτου, της Ιεράς Μονής Μάκρης και της Ενορίας της Αγίας Αναστασίας, σε Ορθοδόξους Χριστιανούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκαν βάσει του ισχύοντος Κανονισμού εκποιήσεων της Ιεράς Συνόδου και με δημόσιο διαγωνισμό κατά τα ανύποπτα έτη 2017 το πρώτο και 2019 το δεύτερο».

Ο κ. Άνθιμος εκφράζει, μάλιστα, τη λύπη του «περί του χαρακτηρισμού της πράξεως αυτής ως “αντεθνικής”», επισημαίνοντας πως «δυστυχώς δικαιώθηκε ο φόβος του για τον επιχειρούμενο διχασμό της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας μας, τόσο από τον βουλευτή μας, του συγκεκριμένου Κόμματος, όσο και από τον πάτρωνα Αρχηγό του»

«Η μικροκομματική και αναθεωρητική ρωσοφιλία, καθώς και η “ορθόδοξη” χριστεμπορία, ακόμα και όταν εκφράζονται από το βήμα της Βουλής, δεν μπορούν να λασπώσουν την πορεία και την αγωνία του “γέννημα θρέμμα” Μητροπολίτου για τον τόπο μας. Ούτε μπορούν να αμφισβητηθούν από τυχάρπαστα κοσμοθεωρητικά και υβριδικά πολιτικά φαινόμενα, περί των οποίων θα επανέλθουμε συστηματικότερα», καταλήγει η ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως.