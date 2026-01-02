Μήνυμα Κώστα Τσιάρα σε αγρότες: Ο διάλογος είναι η μόνη λύση - Η Δημοκρατία έχει κανόνες

Ο διάλογος είναι η μόνη ουσιαστική και αποτελεσματική λύση, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στο TRT Θεσσαλίας.

«Γνωρίζω πολύ καλά ότι τα πράγματα είναι δύσκολα στον πρωτογενή τομέα. Προέρχομαι από έναν νομό που στηρίζεται αποκλειστικά στη δραστηριότητά του και, επομένως, αντιλαμβάνομαι πλήρως τις μεγάλες προκλήσεις και τις ανησυχίες που εκφράζονται μέσα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών», σχολίασε ο κ. Τσιάρας και τόνισε ότι, τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα στήριξής του.

Από το 2019, όπως υπογράμμισε, «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άλλαξε τα δεδομένα, μειώνοντας φορολογικούς συντελεστές, ασφαλιστικές εισφορές και τον ΦΠΑ σε κρίσιμες δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα, μειώθηκε το ενεργειακό κόστος με χαμηλή τιμή αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος και θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά με νόμο η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο.

Επιπλέον, μέσω του Μέτρου 23 αξιοποιήθηκαν πόροι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για αποζημιώσεις σε παραγωγές και προϊόντα που είχαν αποδεδειγμένα μειωμένη απόδοση, ενώ, ειδικά, στη Θεσσαλία, το πρόγραμμα της νιτρορύπανσης λειτούργησε καταλυτικά για τη βαμβακοκαλλιέργεια. Πολύ πρόσφατα, δόθηκε και η προκαταβολή για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου, κλείνοντας μια σημαντική εκκρεμότητα».

«Η στήριξη της κυβέρνησης προς τον αγροτικό κόσμο είναι σταθερή, συγκεκριμένη και έχει σαφή κατεύθυνση», σημείωσε ο κ. Τσιάρας και ανέφερε ότι η άρνηση του διαλόγου, ακόμα και μετά από πρόσκληση του ίδιου του πρωθυπουργού, στερεί τη δυνατότητα να τεθούν τα ζητήματα στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο και δεν συμβάλλει στη λύση του προβλήματος.

Σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι κινητοποιήσεις των αγροτών εκφράζουν υπαρκτή αγωνία για το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, κάτι απολύτως κατανοητό και σεβαστό.

Ωστόσο, ο κ. Τσιάρας υποστήριξε ότι είναι επίσης «πραγματικότητα ότι ορισμένοι πρωταγωνιστές των κινητοποιήσεων συνδέονται με πολιτικά κόμματα, ενώ έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις όπου εκπρόσωποι αγροτών που επιδίωξαν τον διάλογο αντιμετώπισαν αρνητικές συμπεριφορές από συναδέλφους τους».

«Η δημοκρατία έχει κανόνες. Δεν μπορεί να επικαλούμαστε τη δημοκρατία και τα δικαιώματα που μας δίνει και, ταυτόχρονα, να προπηλακίζουμε όποιον εκφράζει διαφορετική άποψη. Αυτό είναι μια μεγάλη αντίφαση και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα μηνύματα που εκπέμπονται.

Μπροστά μας υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία για τον επανασχεδιασμό του πρωτογενούς τομέα, σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις.

Η κυβέρνηση έχει κάνει τα βήματα που έπρεπε να κάνει και έχει εξαγγείλει συγκεκριμένα μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου. Υπάρχουν ακόμα ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν με τους εκπροσώπους των αγροτών.

Στο τέλος, θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική, γιατί μόνο ο διάλογος οδηγεί σε λύσεις· όλα τα άλλα είναι για λόγους εντυπωσιασμού και όχι για λόγους ουσίας», κατέληξε ο κ. Τσιάρας.