Στην πιο καθοριστική εβδομάδα εισέρχεται πλέον το αγροτικό μέτωπο, με τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα να παραμένει αμφίβολη. Παρά την αρχική αποδοχή της πρότασης - σχεδόν ένα μήνα μετά την πρώτη πρόσκληση του πρωθυπουργού προς τους αγρότες, η οποία είχε απορριφθεί - το ποιοι τελικά θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου, αναδεικνύεται ικανό να “τινάξει” στον αέρα την κρίσιμη συνάντηση.

Κρίσιμη, διότι θα είναι η πρώτη φορά εδώ και περισσότερες από 40 ημέρες, που έχουν βγει τα τρακτέρ στους δρόμους, κυβέρνηση και αγρότες θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, αναζητώντας τη “χρυσή τομή” μεταξύ των μέτρων, που έχουν ανακοινωθεί και διαμηνύεται ότι εξαντλούν τις οικονομικές δυνατότητες και των αιτημάτων που αγρότες και κτηνοτρόφοι διατυπώνουν.

Μετά από πολύωρες διαβουλεύσεις, έγινε γνωστό χθες ότι παρά την πρόθεση της κυβέρνησης να γίνει μια συνάντηση αγροτοσυνδικαλιστών με τον πρωθυπουργό, το Μέγαρο Μαξίμου δέχεται να πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις την Τρίτη, σε ένδειξη καλής πίστης, καθώς οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, όπως ζητούσε η κυβέρνηση αρχικά.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις, έως 20 άτομα η κάθε μία, ώστε να συναντηθούν διαδοχικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Επί της ουσίας, ο πρωθυπουργός θα συναντούσε τους εκπροσώπους των μπλόκων, οι οποίοι τήρησαν την πιο σκληρή στάση όλο αυτό το διάστημα και ξεχωριστά τους εκπροσώπους των αγροτών, που είχαν ταχθεί υπέρ του διαλόγου, διαχωρίζοντας την θέση τους από την πανελλαδική συντονιστική επιτροπή και με τους οποίους οι εκπρόσωποι των υπόλοιπων μπλόκων δεν ήθελαν να συνυπάρχουν, κατά την κυβέρνηση.

Η κίνηση του Μεγάρου Μαξίμου προκάλεσε την αντίδραση μέρους των αγροτοσυνδικαλιστών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να διαμηνύει ότι ο πρωθυπουργός δε μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφου και οφείλει να συναντηθεί με όλους.

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη διεξαγωγή αυτών των συναντήσεων ως τη βαλβίδα, που μπορεί να εκτονώσει την τεταμένη κατάσταση και για το λόγο αυτό επεδίωξε από τις πρώτες κιόλας ημέρες των κινητοποιήσεων, οι αγρότες να προσέλθουν σε διάλογο και μάλιστα στο ανώτατο επίπεδο, με τον Κωστή Χατζηδάκη να απευθύνει έκκληση “σε όσους θέτουν πρόσθετες διαδικαστικές απαιτήσεις να το ξανασκεφθούν”, όπως είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πίσω από αυτές τις αντιδράσεις υποκρύπτονται και κομματικές σκοπιμότητες.

Σε κάθε περίπτωση, μετά τις ανακοινώσεις της περασμένης εβδομάδας, το κυβερνητικό επιτελείο κάνει σαφές ότι “δεν υπάρχουν παραπάνω μέτρα”, με τον Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει άλλος δημοσιονομικός χώρος, αλλά και ότι η κυβέρνηση δε λειτουργεί υπό το καθεστώς απειλών, καλώντας όσους από την αντιπολίτευση ζητούν επιπλέον παροχές, να υποδείξουν και ποιες κοινωνικές ομάδες θα φορολογηθούν ώστε να εξευρεθούν οι πόροι.

Πρόθεση της κυβέρνησης είναι στις επικείμενες συναντήσεις να τεθούν, να διευκρινιστούν και να επιλυθούν, όπου είναι αυτό δυνατό, θεσμικά, τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα, αλλά και να αρχίσει, με τη συμμετοχή των αγροτών, η συζήτηση για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, θέμα που θα είναι και το αντικείμενο της διακομματικής επιτροπής, που συστήνεται στη Βουλή.

Από το Μέγαρο Μαξίμου απαντούν στην κριτική, που δέχεται η κυβέρνηση τόσο από τους αγροτοσυνδικαλιστές, όσο και από την αντιπολίτευση, για το πακέτο μέτρων, που εξήγγειλε την προηγούμενη εβδομάδα, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι μεταξύ αυτών των μέτρων, υπάρχουν πρόνοιες, που δεν προβλέπονται σε καμία άλλη χώρα της ΕΕ, όπως λένε χαρακτηριστικά τα κυβερνητικά στελέχη.

“Φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα υπάρχει μόνο στην Ελλάδα” υπογραμμίζουν και σημειώνουν ότι ειδικό, θεσμοθετημένο αγροτικό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος με κλειδωμένη τιμή για δύο χρόνια - όπως είναι τα 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα, που ανακοινώθηκε - δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, επισημαίνοντας ότι περαιτέρω μείωση δε μπορεί να υπάρξει, καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος να τεθούν ζητήματα ανταγωνιστικότητας και κρατικών ενισχύσεων από τις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που επικαλείται η κυβέρνηση, περίπου 9 στους 10 αγρότες που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα “ΓΑΙΑ” δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και, ως εκ τούτου, θα λάβουν τη νέα χαμηλή τιμή των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, Συγκεκριμένα από τις 177.954 αγροτικές παροχές ρεύματος που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα, οι 155.103, δηλαδή το 87,2%, είναι ενεργοί δικαιούχοι χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές, γεγονός που ανατρέπει την εικόνα περί γενικευμένης αδυναμίας πληρωμών στον αγροτικό κόσμο.

Στο Μέγαρο Μαξίμου σχεδιάζουν, πάντως, και τη διαχείριση ενός “ναυαγίου”, με μέρος των αγροτών, μετά το “όχι” του μπλόκου της Νίκαιας στο αυριανό ραντεβού. “Όποιος αρνηθεί να προσέλθει στον διάλογο δείχνει τις προθέσεις του” είπε ουσιαστικά ο κ. Μαρινάκης, την ώρα, που γίνεται σαφές ότι σε περίπτωση αδιεξόδου θα αλλάξει και η κυβερνητική τακτική.

“Είμαστε πολύ ανεκτικοί μέχρι στιγμής, δεν είναι υπό κανονικές συνθήκες αποδεκτή αυτή η συμπεριφορά μιας κοινωνικής ομάδας που έχει αιτήματα” τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, “δείχνοντας” ότι η κυβέρνηση πλησιάζει στην ενεργοποίηση του plan B, σε περίπτωση που τα μπλόκα παραμείνουν, καθώς στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι δεν θα υπάρχει “καμία δικαιολογία για περαιτέρω κλιμάκωση, ούτε στις Αρχές για περαιτέρω ανοχή”, όπως λένε χαρακτηριστικά.