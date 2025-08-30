Μην περιμένετε συγγνώμη

Μην περιμένετε να ζητήσουν συγγνώμη όλοι όσοι επινόησαν και πλάσαραν την θεωρία του παράνομου εύφλεκτου υλικού. Όχι από αυτούς που εξαπάτησαν, αλλά πρώτα-πρώτα από τους οικείους των δύο νεκρών μηχανοδηγών των οποίων τη μνήμη σπίλωσαν. Μάλιστα, τη μητέρα του ενός την έδιωξαν από μια συγκέντρωση των θυμάτων διότι θεώρησαν πως ο γιος της ενεχόταν στη μεταφορά του εύφλεκτου υλικού.

Η υπόθεση έχει μέγα βάθος και στον τελικό σχεδιασμό της απέβλεπε στην πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η κρίσιμη περίοδος ήταν ο Φεβρουάριος του 2024. Τότε κάποιοι δικηγόροι, γνωρίζοντας τα στοιχεία της δικογραφίας, διαπίστωσαν πως η πυρόσφαιρα δεν προέκυπτε από την ύπαρξη στην εμπορική αμαξοστοιχία ξυλολίου ή κάποιου παρεμφερούς υλικού. Οι πραγματογνώμονες ήταν σαφείς. Η έκρηξη προκλήθηκε από τα έλαια σιλικόνης κατά την πρόσκρουση.

Έτσι, άρχισαν να εμφανίζονται συστηματικά οι «πραγματογνώμονες» των καναλιών οι οποίοι πλάσαραν τη θεωρία του ξυλολίου. Συγχρόνως, τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών δεν ήταν τα επιθυμητά για την κυβέρνηση. Φαινόταν εύθραυστη. Από τον Νοέμβριο του 2024 άρχισε σιγά-σιγά να στήνεται το σκηνικό της πολιτικοποίησης της τραγωδίας.

Οι εμπνευστές είναι γνωστοί, όπως επίσης και οι χρήσιμοι ηλίθιοι. Από τα μέσα Δεκεμβρίου άρχισε να εμφανίζεται στο Διαδίκτυο το γνωστό πλέον σύνθημα «δεν έχω οξυγόνο» που το διακινούσαν εκατοντάδες πρωτοεμφανιζόμενοι λογαριασμοί και το αναπαρήγαγαν χιλιάδες. Colpo grosso, που λένε. Σε αυτές τις περιπτώσεις το σύνθημα που συνεγείρει τα πλήθη είναι απαραίτητο, ακόμα και αν είναι αποτέλεσμα ψηφιακής κατασκευής.

Από τον Ιανουάριο του 2025 σχεδόν τα μισά σχόλια κυρίως στο Χ (τουίτερ) αφορούσαν τα Τέμπη. Ήταν προφανές πως αυτό που πήγαινε να στηθεί δεν ήταν μια διαμαρτυρία, αλλά ένα πολιτικό γεγονός. Οι δύο τεράστιες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα έδειξαν δύο πράγματα: πρώτον, πως η τραγωδία συγκινούσε την κοινωνία και η θεωρία της «συγκάλυψης» κυριαρχούσε και δεύτερον, πως υπήρχε ένας ολόκληρος μηχανισμός πίσω από το «δεν έχω οξυγόνο» που οργάνωσε την ίδια μέρα και την ίδια ώρα 200 συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Κάτι που ήταν αδύνατο να πετύχουν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία την εποχή που κινητοποιούσαν τους εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς τους.

Στο μεταξύ μάς προέκυψε και το αμφιλεγόμενο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ. Από το σημείο αυτό αρχίζει η αντιστροφή του κλίματος. Το τι έγινε στη συνέχεια είναι γνωστό. Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πορίσματα του Γενικού Χημείου του Κράτους, του ΕΜΠ, των πανεπιστημίων της Γάνδης και της Πίζας, η ΕΛ.ΑΣ απεφάνθη πως τα βίντεο με την κίνηση της αμαξοστοιχίας ήταν γνήσια και προχθές ήρθε το πόρισμα της ΔΑΕΕ. Όλα κατέρριπταν τη θεωρία του ξυλολίου, θέτοντας τέρμα σε μια εθνική παράκρουση.

Δε γνωρίζω αν οι κομπογιαννίτες-εμπειρογνώμονες θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη, ελπίζω όμως ο περίφημος ΕΟΔΑΣΑΜ να κάνει έναν οικονομικό απολογισμό για τα σημαντικά ποσά που έλαβε. Η πολιτική σπέκουλα έλαβε τέλος, τώρα όσοι μηχανορραφούν στο παρασκήνιο, οικονομικό και πολιτικό, ας επινοήσουν άλλη θεωρία για να ρίξουν την κυβέρνηση. Η συγκάλυψη και το ξυλόλιο κάηκαν.