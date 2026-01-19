Μικροεπεισόδιο στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων - Έληξε με παρέμβαση Μητσοτάκη

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των αγροτών σημειώθηκε επεισόδιο με θέμα την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Πρωταγωνιστές του επεισοδίου ήταν ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καστοριάς, Θωμάς Μόσχος, και ο καθηγητής και πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, ο οποίος είναι επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής του υπουργείου.

Ο Θωμάς Μόσχος άσκησε έντονη κριτική για τη διαχείριση της ευλογιάς και έθεσε θέμα εμβολιασμού, με τον Χαράλαμπο Μπιλλίνη να απαντά επίσης σε υψηλούς τόνους, υπερασπιζόμενος τις επιστημονικές εισηγήσεις της Επιτροπής. Στη συζήτηση παρενέβη και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος απευθυνόμενος στον Μόσχο έθεσε το ερώτημα αν είναι διατεθειμένος να αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση που η νόσος γίνει ενδημική.

Τελικά, το επεισόδιο έληξε με παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα είναι υπαρξιακό για την ελληνική κτηνοτροφία και πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να το θέσει υπό διαπραγμάτευση.