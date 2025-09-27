Mike Bloomberg: Η Ελλάδα έχει γίνει πιο δυνατή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σε μια δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram προχώρησε ο Αμερικανός πολιτικός, επιχειρηματίας και συγγραφέας, Μάικλ Μπλούμπεργκ με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός επιχειρηματίας δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον πρωθυπουργό, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά

«Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί ισχυρότερη υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ξεπερνώντας τις προκλήσεις και προωθώντας την ανάπτυξη. Χάρηκα που τον συνάντησα σήμερα για να συζητήσουμε πώς να διατηρήσουμε τη δυναμική για τον ελληνικό λαό».

Δείτε τη δημοσίευση του Μάικλ Μπλούμπεργκ στο Instagram: