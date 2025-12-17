Ο Ανάλγητος

Η ζωή δεν τελειώνει με το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε εκεί ένα θέμα με την απορροφητικότητα, αλλά να λέμε … και πάλι καλά! Έρχεται, λοιπόν, το Ταμείο για την Άμυνα. Άλλα λεφτά, άλλοι κλάδοι. Κι εδώ δεν πρέπει να γίνουν τα ίδια σφάλματα που έγιναν στο Ανάκαμψης. Οι τραπεζίτες έχουν κάνει διάγνωση και έχουν προτάσεις. Η κυβέρνηση έχει την προσοχή της στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της. Λογικό. Η Μαρία Καρυστιανού στο νέο κόμμα. Να δούμε πως θα πάει κι αυτό. Κι ο Άδωνις στις επαφές του στις ΗΠΑ. Για το καλό της Υγείας. Βεβαίως - βεβαίως…

Το next big thing στην ελληνική οικονομία ψάχνουν οι τραπεζίτες της χώρας. Αυτό ακούει στο όνομα «άμυνα». Ένα πακέτο δηλαδή για την Άμυνα, σαν το Ταμείο Ανάκαμψης που λήγει το 2026, Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, έρχεται η Άμυνα! Η τεχνογνωσία να πατήσουν οι τράπεζες πάνω σε αυτό υπάρχει ήδη από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό και στο νέο αυτό Ταμείο οι τραπεζίτες θα ήθελαν να μην είναι μόνο οι βιομηχανίες, αλλά να περιλαμβάνει την τεχνολογία, τα drones και βεβαίως τη δημιουργία των υποδομών, για να μπορέσει η χώρα να απορροφήσει τα χρήματα του προγράμματος SAFE. Αυτή η πρόταση σε συνδυασμό με τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου κλάδου που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και μπορεί να προσφέρει πολλά στο μέλλον στην Οικονομία και στην Εθνική Άμυνα. Το επιστημονικό προσωπικό υπάρχει και είναι ιδιαιτέρως υψηλής στάθμης. Τα εργαλεία λείπουν. Και μέχρι πρόσφατα έλειπε και η πολιτική βούληση.

Όποιος είδε τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, κατάλαβε τις μεγάλες διαφορές και το γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυριαρχεί στο πολιτικό σκηνικό…

Τα «δώρα» του Προϋπολογισμού του 2026 είναι αρκετά και αφορούν μεσαία τάξη, φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και συνταξιούχους. Ενισχύεται η άμυνα, η υγεία με παρεμβάσεις 2,9 δισ. ευρώ για το 2026, και επιπλέον μέτρα 2 δισ. ευρώ που θα δοθούν στη μείωση της φορολογίας και στοχευμένα μέτρα.

Τα παραπάνω που ήδη εφαρμόζονται, η εκτόνωση του αγροτικού και η φορολογική ελάφρυνση κοινωνικών ομάδων εκτιμούν στο Μαξίμου πως θα δώσουν πόντους στην κυβέρνηση. Μαθαίνω πως σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι αναποφάσιστοι, οι οποίοι κυμαίνονται από 15 έως 20%. Οι περισσότεροι από αυτούς, σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία που έχουν στην κυβέρνηση, προέρχονται από το Κέντρο, την κεντροδεξιά και την Κεντροαριστερά και απορρίπτουν τα ακραία αφηγήματα και τον λαϊκισμό. Εκεί θα ρίξει βάρος το προσεχές διάστημα η κυβέρνηση.

Η χαροκαμένη Μαρία πάει αποδυναμωμένη στη δημιουργία κόμματος, όπως προανήγγειλε η ίδια. Οι υπόλοιποι συγγενείς (οι λίγοι που είναι δίπλα της), όπως μου λένε, την πιέζουν να φύγει από πρόεδρος του Συλλόγου, ενώ άλλοι κάνουν λόγο για την αναγκαιότητα οικονομικού ελέγχου, χωρίς να σημαίνει αυτό πως υπάρχουν ατασθαλίες. Πληροφορίες της στήλης αναφέρουν πως έχει υπάρξει συνάντηση με άνθρωπο του Αλέξη Τσίπρα, με τις συζητήσεις για κοινή κάθοδο στις εκλογές να μην προχωρά…Έτσι ήρθε και η δήλωση της κας. Καρυστιανού πως δεν θα συμπορευθεί με τον rebranded Αλέξη, ενώ άβολα πρέπει να αισθάνεται και ο κ. Βελόπουλος. Ο λόγος; Όπως μου λένε στη Βόρεια Ελλάδα, η Μαρία έχει δημιουργήσει πυρήνες με βασικούς εκφραστές ανθρώπους του Βελόπουλου. Επομένως, θα έχει ενδιαφέρον η στάση τους, όταν και αν ανακοινωθεί το κόμμα.

Σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης, βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, όπου μου λένε πως θα συναντήσει κυβερνητικούς αξιωματούχους της διοίκησης Τραμπ και μέλη του Κογκρέσου. Ο Άδωνις το προηγούμενο διάστημα έκανε μπαράζ επαφών σε μεγάλα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης. Στόχος του; Να δει πώς λειτουργούν και να φέρει συνεργασίες, ώστε να πάρει τεχνογνωσία το ΕΣΥ και να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες. Στο μυαλό του βρίσκονται και οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πέφτουν «κορμιά» από τα μαχαιρώματα στο ΠΑΣΟΚ και δεν αναφέρομαι στις μαχαιριές στην κορυφή. Από κάτω γίνεται η κανονική σφαγή, για τις θέσει στα ψηφοδέλτια μεταξύ των εκλεκτών του προέδρου και των αναλώσιμων. Ο Παρασκευαΐδης, βουλευτής Λέσβου, έβγαλε κανονικά στη σέντρα τον Δουδωνή, που προαναγγέλλει ότι θα διεκδικήσει την έδρα και τον πρόεδρο. «Εμείς γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε στα χωράφια μας, δουλεύουμε, προσφέρουμε. Μια μέρα προσφοράς που έχει δουλέψει στη Μυτιλήνη, πότε έχει ψηφίσει στη Μυτιλήνη;…», ξέσπασε ο Παρασκευαΐδης που προκάλεσε εμμέσως πλην σαφώς και τον πρόεδρο Νίκο, να μαζέψει τον Παναγιώτη που βγαίνει δεξιά και αριστερά και λέει «εγώ θα είμαι υποψήφιος, είμαι κοντά στον πρόεδρο και θα πάρω υπουργείο και θα κάνω και τέτοια…». Χαμένος για χαμένος ο Παρασκευαΐδης τα είπε όλα: «Αυτές οι τρικλοποδιές κλπ. που λένε ότι μου βάζουν ,για να προωθήσουν τον Δουδωνή ας το κάνουν, ο κόσμος με ξέρει από παιδί. Εγώ δουλεύω ακόμα και προσφέρω στη Μυτιλήνη, άλλοι δεν έχουν ούτε ένσημο ούτε κεραμίδι στη Μυτιλήνη που θέλουν να κατέβουν».

Τα ίδια και χειρότερα όπως σας έχω πει γίνονται και στην Αρκαδία με τον Οδυσσέα, και στην Ήπειρο και στη Θεσσαλονίκη. Πού να κουνιόταν και η βελόνα.

Ο Ανάλγητος