Ο Ανάλγητος 

Μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα στα εγκαίνια της πρόσοψης του Πενταγώνου. Γι αυτήν την πρόσοψη θα γίνει μεγάλος χαμός. Επειδή κρύβει μέσα της πολλούς συμβολισμούς και στη δεξιά πολυκατοικία αγαπούν τους συμβολισμούς. Ζουν γι αυτούς. Ποιος θα πάει, ποιος δεν θα πάει, γιατί δεν θα πάει. Ήρεμα σύντροφοι. Αποκλείεται, δηλαδή, να ξεκίνησε κάποιος να πάει και να επιστρέφει σπίτι του, επειδή διαμαρτύρεται το αμνοερίφιο που δεν έχει ακόμη προλάβει να μετουσιωθεί σε άνθρωπο; Καλημέρα! Α μα πια!

Σήμερα εγκαινιάζεται η ανακαίνιση της πρόσοψης του Πενταγώνου. Ο Νίκος Δένδιας έχει καλέσει τον πρωθυπουργό, αλλά και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, θέλοντας να υποδεχτεί το «όλον της ΝΔ». Ο Νίκος την έχει μια οικουμενικότητα στο τοιούτο του. Μια αρχοντιά Κερκυραϊκή, βαθιά αστική. Να τα λέμε κι αυτά! Ο Κυριάκος θα πάει. Τι στο καλό! Στη δική του κυβέρνηση είναι υπουργός ο Νίκος, όχι στην κυβέρνηση του βουνού! Ο Αντώνης είναι άγνωστο αν θα παραβρεθεί. Να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Κυριάκο και να μην του δώσει το χέρι; Τι θα πει ο υπουργός Νίκος που είναι της αστικής ευπρέπειας! Ο Κώστας ο Καραμανλής είναι αβέβαιο, επίσης, αν θα παραβρεθεί. Ήταν τριήμερο σε Τεπελένι, Κλεισούρα , Βουλιαράτες. Κουραστικό ταξίδι, σχεδόν εξοντωτικό. Όχι, δεν ακούω ότι είναι «παρεξηγημένοι» με τον Νίκο που δεν έριξε ακόμη τον Κυριάκο. Κακοήθειες.

Τα αρχιτεκτονικά της ανακαίνισης και οι βαθύτεροι συμβολισμοί που κρύβουν θα απασχολήσουν άλλες στήλες. Μην φάμε το ψωμί άλλων ανθρώπων, αμαρτία είναι. Το θέμα είναι ότι το έργο δεν κόστισε στο ελληνικό δημόσιο ένα ευρώ. Ο Νίκος Δένδιας κινητοποίησε όλες τις γνωριμίες του στον επιχειρηματικό κόσμο και τα μάζεψε, τελικά, τα λεφτά. Κι επειδή τελευταίως ο Νίκος Δένδιας λιθοβολείται από όσους θα ήθελαν να είναι ο Νικος Δένδιας που έχουν στο μυαλό τους και αυτός δεν τους κάνει το χατίρι, θα πρέπει να πούμε ότι κατάφερε να φέρει κοντά του την αφρόκρεμα του επιχειρηματικού κόσμου. Όχι καλέ, δεν είναι «επένδυση στο μέλλον». Πατριώτες είναι οι άνθρωποι και είπαν να βοηθήσουν να αλλάξει όψη το Άμυνας. Εντάξει, μπορεί να έχουν και καμιά δουλειά με τα αμυντικά. Δεν είναι αμαρτία...

Ο Αλέξης ο Τσίπρας θα πρέπει να έχει εικόνισμα στην Παναγία. Τον αγαπούν οι Ευάγγελοι και τους αγαπάει και εκείνος. Του χρωστάνε και δεν το ξεχνάνε. Ξέρετε πόσο σπάνιο είναι αυτό στις μέρες μας; Να σου οφείλει κάποιος και να το θυμάται όποτε τον έχεις ανάγκη;

Σίλα τον έφαγες τον Καϊμακάμη. Παρατηρείς - παρατηρείς, αλλά του έκλεισες το σπίτι του ανθρώπου. Και τα είχε βολέψει τόσο καλά! Αντιπρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έμενε Θεσσαλονίκη και κατέβαινε που και που στην Αθήνα. Αντιπρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ λέμε τώρα. Ότι είχε συγγενείς κτηνοτρόφους, το θεωρούμε πταίσμα. Το δυστύχημα, σύντροφε Σίλα, είναι ότι δεν υπήρξε δικός μας συγγενής. Τέλος πάντων, τον «έφαγες» τον άνθρωπο. Εκεί ήθελα να καταλήξω...

Ο Τζιτζί κινείται κι αυτός. Δηλαδή, πάντα βρισκότανε σε κίνηση και σιγά μην χαλούσε τον μηχανισμό του στην Θεσσαλονίκη. Γενικώς είμαστε σε μια εποχή που άπαντες κινούνται. Εντός, εκτός και επί τα αυτά.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης θέλει να καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στο Μαξίμου για φοροελαφρύνσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες. Εκεί, δηλαδή, που πονάει η κυβέρνηση. Το πακέτο όπως μαθαίνουμε θα είναι ύψους 700 εκατ. ευρώ και θα εφαρμοστεί όπως όλα δείχνουν στα κέρδη του 2026.

Αυτά που συνέβησαν στον ΠΑΣΟΚ δεν ήταν τυχαία. Αύριο τα σπουδαία, να φυλάξουμε και κάτι για την επομένη. Να βγει κάπως το μεροκάματο. Μια μικρή γεύση! Μόνο ένας Αρκάς θα έκανε τόσες ντρίπλες μέσα σε ένα τόσο στενό χώρο. Εντάξει, υπήρξε και ένα μικρό ατύχημα. Είπαμε! Στενός ο χώρος, συμβαίνει πάνω στην βιασύνη σου να κλείσεις την λίστα να τοποθετήσεις στη θέση του διευθυντή του κόμματος έναν υμνητή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν δεν το καταλάβατε σας έδωσα ήδη μια ακόμη κουταλιά από το αυριανό γλυκό. Μίλησα για «τοποθέτηση». Προσέξτε τις λέξεις, πόσο προσεκτικά είναι τοποθετημένες στο οικοδόμημα: «Τοποθέτηση»...

Ο Ανάλγητος