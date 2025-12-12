Το μεγάλο comeback της Ελλάδας

«Το Eurogroup εξέλεξε τον Κυριάκο Πιερρακάκη, Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, ως Πρόεδρο του Eurogroup, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 14 των Συνθηκών της ΕΕ. Ο νέος Πρόεδρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα έχει θητεία δυόμισι ετών. Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2026».

Αν αυτή η ανακοίνωση του Eurogroup είχε γραφτεί πριν από λίγα χρόνια, όταν οι συνεδριάσεις του αποτελούσαν είδηση από μόνες τους και προμήνυαν εντάσεις και αβέβαιη κατάληξη, θα έμοιαζε περίπου με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, λένε πολλοί.

Η Ελλάδα έχει, όμως, διανύσει από τότε έναν μακρύ, δύσκολο και επίπονο δρόμο και σήμερα έχει τη δυνατότητα να προεδρεύει των χωρών της ευρωζώνης. Αυτό από μόνο του λέει πολλά και φαίνεται στις αναφορές των διεθνών μέσων ενημέρωσης. «Η ρεβάνς της Ελλάδας» λέει το γαλλικό TV5, «Από το Grexit στην ηγεσία του Eurogroup» γράφει το Politico, «Mια πρωτιά για το άλλοτε δοκιμαζόμενο από την κρίση ελληνικό κράτος», σημειώνει το Bloomberg.

Ο κ. Πιερρακάκης εξελέγη ομόφωνα από τους συναδέλφους του στη θέση του προέδρου του Eurogroup, 28 χρόνια μετά την ίδρυση του οργάνου και δέκα χρόνια μετά τις παρασκηνιακές συζητήσεις και εισηγήσεις, περί εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ.

Όπως «μοιραία» ήταν τότε η θέση που λάμβανε ο Γερμανός υπουργός οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, έτσι και τώρα, καθοριστική για την εκλογή Πιερρακάκη θεωρήθηκε η τοποθέτηση του Γερμανού Λαρς Κλίνγκμπεϊλ υπέρ της υποψηφιότητάς του, θέση με τέτοιο ειδικό βάρος, που μάλλον έδειξε τον δρόμο, οδηγώντας, ως είθισται για τον δεύτερο της κούρσας, σε παραίτηση τον έτερο διεκδικητή της προεδρίας, τον Βέλγο υπουργό οικονομικών, πριν την ψηφοφορία.

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη επισφραγίζει κατά πολλούς το come back της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή σκηνή, όχι μόνο επί ίσοις όροις, αυτό άλλωστε συνέβη με το τέλος των μνημονίων, αλλά και σε μια θέση ανάμεσα σε εκείνους που ξεχωρίζουν. Από την κυβέρνηση ερμηνεύεται ως ένα ισχυρό μήνυμα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, που πριν από μία δεκαετία βίωνε την κορύφωση της κρίσης.

Οι επιδόσεις της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια - με την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, την πρόωρη αποπληρωμή δανείων, την υποχώρηση του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ- είναι ο ένας παράγοντας, που έπαιξε ρόλο στην ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup.

Η διεθνής συγκυρία, οι ισορροπίες εντός ΕΕ, ο γεωπολιτικός χάρτης, είναι επίσης παράγοντες, που μετρούν. Το “δια ταύτα” είναι ότι η Ελλάδα καλείται να διαδραματίσει πλέον έναν αναβαθμισμένο ρόλο, σε μια εποχή που οι μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, βρίσκονται σε κλίμα οικονομικής αβεβαιότητας.

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι μια σειρά παραγόντων οδήγησαν στην επιλογή του Έλληνα υπουργού οικονομικών. Όπως σημειώνουν, η Ελλάδα αποτελεί σήμερα υπόδειγμα σταθερότητας, ο ίδιος ως πρόσωπο, διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και ταυτόχρονα «η χώρα αποτελεί ένα success story, όχι μόνο ελληνικό, αλλά ένα success story που η Ευρώπη μπορεί να εξάγει και έξω από τα σύνορά της», όπως λένε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο στη δήλωσή του για «ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα», επισημαίνοντας ότι η εκλογή Πιερρακάκη αποτελεί «την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας. Την πιο ισχυρή υπενθύμιση ότι οι αγωνίες και η επιμονή ενός ολόκληρου λαού δικαιώθηκαν». Συμπλήρωσε με νόημα, μάλιστα, ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται “ακριβώς μία δεκαετία από τότε που ο τόπος βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, με κλειστές τράπεζες και λίγο πριν την έξοδο από το ευρώ”.

Για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup από τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα πολιτικό κεφάλαιο, που προτίθεται να αξιοποιήσει στο έπακρο.



«Κι όμως, το άλλοτε «μαύρο πρόβατο» από τη χρεοκοπία ανέρχεται, τώρα, στην κορυφή του συμβουλίου οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου. Και όλα αυτά χάρη στις θυσίες των συμπολιτών μας» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης στο μήνυμά του, ερμηνεύοντας ουσιαστικά την εξέλιξη και ως μια επιβεβαίωση της οικονομικής πολιτικής, που ακολουθεί τα τελευταία έξι χρόνια και της δημοσιονομικής πειθαρχίας, που ο ίδιος θέτει ως “θεμέλιο λίθο” κάθε επιλογής του.

«Η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα ότι η δημοσιονομική συνέπεια είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της. Και, ακόμη, ότι μπορεί, σε συνδυασμό με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, να συμβαδίζει με δυναμική ανάπτυξη. Ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και τελικά επιστρέφει μέρισμα στους πολίτες» τόνισε, μιλώντας για «ένα συμπέρασμα χρήσιμο και για τη σημερινή Ευρώπη, αλλά και ένα τεκμήριο ότι η χώρα μας βαδίζει με σιγουριά όλο και πιο μπροστά».

Στην τελευταία στροφή της δεύτερης τετραετίας για την κυβέρνησή του, ο κ. Μητσοτάκης αποκτά ουσιαστικά στη φαρέτρα του, ένα ακόμη επιχείρημα, εν είδει διακυβεύματος, που θα θέσει ως δίλημμα της κάλπης στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Το περιέγραψε ουσιαστικά ο ίδιος στο μήνυμά του, λέγοντας ότι:

«Η εκλογή του Υπουργού Οικονομικών της χώρας μας στην ηγεσία του Eurogroup είναι σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή προόδου. Ένα γεγονός που δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση. Οπλίζει επίσης την κυβέρνηση με νέα ορμή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, με πρώτο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030” για να καταλήξει ότι «στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

Η ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup αποτελεί, όμως κι ένα μεγάλο ατού για τον ίδιο τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Στα 42 του χρόνια, βρέθηκε στην οδό Νίκης μόλις τον περασμένο Μάρτιο, έχοντας στο βιογραφικό του τις προηγούμενες θητείες του στο υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης, όπου πιστώνεται τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, με έργα από το 112 έως το άλμα που επετεύχθη εν μέσω της πανδημίας, αλλά και το υπουργείο παιδείας, όπου η υπογραφή του βρίσκεται στην ιστορική απόφαση για τη λειτουργία των πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα.

Η πολιτική του διαδρομή ξεκινά από το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο στις εκλογές του 2023 εξελέγη πρώτος σε σταυρούς με τη Νέα Δημοκρατία στην Α’ Αθηνών.